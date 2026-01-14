Secciones
Marco Trungelliti quedó como el único argentino en carrera en la qualy del Abierto de Australia

Tras una jornada con varias eliminaciones, el santiagueño sostuvo la presencia nacional en Melbourne y quedó a un paso de ingresar al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

TENIS. Marco Trungelliti celebró su triunfo en la clasificación del Abierto de Australia, que lo dejó como el único representante argentino en competencia. TENIS. Marco Trungelliti celebró su triunfo en la clasificación del Abierto de Australia, que lo dejó como el único representante argentino en competencia.
La ilusión argentina en la clasificación del Abierto de Australia quedó reducida a un solo nombre. Tras una jornada adversa para la delegación nacional, Marco Trungelliti se convirtió en el único tenista del país que continúa en la qualy del primer Grand Slam de la temporada.

El santiagueño, de 35 años y ubicado en el puesto 130 del ranking mundial, sostuvo la bandera albiceleste con una victoria trabajada ante el portugués Henrique Rocha (158°) por 7-5, 4-6 y 6-3, en un partido intenso que lo depositó en la ronda final de la clasificación. Luego del triunfo, el argentino celebró con los hinchas que lo acompañaron en la tribuna.

La contracara de la jornada fue la eliminación del resto de los representantes nacionales. En el cuadro masculino, Román Burruchaga no pudo ante el francés Arthur Gea, que se impuso por 6-2 y 6-3. En la rama femenina, Lourdes Carlé cayó en un ajustado encuentro frente a la china Yue Yuan por 7-6 (5), 3-6 y 6-4; Julia Riera fue superada por la turca Zeynep Sonmez por 6-3 y 6-1; y Jazmín Ortenzi perdió ante la estadounidense Taylor Townsend por un doble 6-4.

De esta manera, todas las miradas quedaron puestas en Trungelliti, quien atraviesa un gran momento deportivo. En lo que va de su carrera, disputó 43 clasificaciones de Grand Slam y logró superarlas en nueve oportunidades. Además, viene de ser parte del equipo argentino en la United Cup y fue convocado recientemente por Javier Frana para la serie de Copa Davis ante Corea del Sur.

En Melbourne, el santiagueño incluso llamó la atención fuera de la cancha con una remera alusiva a El Eternauta que llevaba la frase “Lo viejo funciona”, una consigna que parece reflejar su presente.

MENSAJE. La remera de Marco Trungelliti con la frase “Lo viejo funciona” se volvió un símbolo de su presente en Melbourne. MENSAJE. La remera de Marco Trungelliti con la frase “Lo viejo funciona” se volvió un símbolo de su presente en Melbourne.

Ahora, Trungelliti buscará dar el último paso frente al portugués Jaime Faria, con el objetivo de volver a meterse en el cuadro principal del Abierto de Australia y prolongar su gran semana en Melbourne.

Temas AustraliaAbierto de Australia Asociación Argentina de TenisAsociación de Tenistas Profesionales ATP
