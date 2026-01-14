Marco Trungelliti quedó como el único argentino en carrera en la qualy del Abierto de Australia

La contracara de la jornada fue la eliminación del resto de los representantes nacionales. En el cuadro masculino, Román Burruchaga no pudo ante el francés Arthur Gea, que se impuso por 6-2 y 6-3. En la rama femenina, Lourdes Carlé cayó en un ajustado encuentro frente a la china Yue Yuan por 7-6 (5), 3-6 y 6-4; Julia Riera fue superada por la turca Zeynep Sonmez por 6-3 y 6-1; y Jazmín Ortenzi perdió ante la estadounidense Taylor Townsend por un doble 6-4.