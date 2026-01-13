Cinco argentinos siguen en carrera en la qualy del Abierto de Australia

La clasificación del Abierto de Australia dejó una nueva madrugada positiva para el tenis argentino. Con los triunfos de Román Burruchaga y Lourdes Carlé, ya son cinco los representantes nacionales que avanzaron a la segunda ronda de la qualy en Melbourne y mantienen vivo el sueño de ingresar al cuadro principal.
Burruchaga, ubicado en el puesto 103 del ranking, tuvo una actuación contundente. Superó con autoridad al británico Ryan Peniston (219°) por 6-1 y 6-1 en apenas una hora y 20 minutos. El próximo desafío será ante el francés Arthur Gea (197°), en un duelo clave que se disputará en la madrugada del miércoles, desde las 0.40 de Argentina.
También celebró Carlé (158°), que mostró solidez frente a la rusa Polina Iatcenko (159°) y se impuso con un doble 6-3. La argentina buscará dar un nuevo paso cuando enfrente a la china Yue Yuan (84°), esta noche, a partir de las 23.30.
Estos resultados se suman a los conseguidos el lunes por Marco Trungelliti, Julia Riera y Jazmín Ortenzi, quienes habían inaugurado con triunfos el camino argentino en la qualy del primer Grand Slam de la temporada.
No todos pudieron avanzar. Juan Pablo Ficovich (161°) quedó eliminado en su presentación tras caer ante el austríaco Jurij Rodionov (167°) por 7-5 y 6-3. Por su parte, Luisina Giovannini (220°) se despidió en su debut al perder frente a la española Marina Bassols (236°) por 6-2 y 7-6 (4).
En la continuidad del certamen, Marco Trungelliti (130°) tendrá acción en la segunda ronda cuando se mida con el portugués Henrique Rocha (158°), en un partido programado para este martes, no antes de las 20.
Con cinco argentinos todavía en competencia, la ilusión se mantiene encendida en Melbourne, donde cada partido acerca un poco más al ansiado lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia.