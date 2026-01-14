Luna roja en 2026: cuándo será el eclipse y por qué se verá mejor en Argentina

En marzo, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna roja o Luna de sangre, momento en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y el satélite se tiñe de tonalidades rojizas. La fase de totalidad, en la que la Luna adquiere ese característico color, se extenderá durante aproximadamente 80 minutos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.