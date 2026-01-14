Secciones
Luna roja en 2026: cuándo será el eclipse y por qué se verá mejor en Argentina

Durante el 2025, se produjeron dos episodios de lunas rojas: el primero 14 de marzo y el segundo, el 7 de septiembre.

La Luna roja o Luna de sangre será muy pronto y se podrá ver desde Argentina La Luna roja o Luna de sangre será muy pronto y se podrá ver desde Argentina A24
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

En marzo, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna roja o Luna de sangre, momento en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y el satélite se tiñe de tonalidades rojizas. La fase de totalidad, en la que la Luna adquiere ese característico color, se extenderá durante aproximadamente 80 minutos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

Eclipses, planetas y conjunciones: el calendario de los eventos astronómicos de 2026

Según especialistas en astronomía, Argentina será uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno, ya que el eclipse será visible a simple vista en gran parte del territorio nacional y no requerirá equipamiento especializado para apreciarse. El país se suma así a una franja privilegiada de observación que incluye distintos sectores de América del Sur, lo que convierte a este evento en una oportunidad única para aficionados y curiosos del cielo nocturno.

Luna roja en Argentina: cuándo será y todo sobre el eclipse lunar total

Este eclipse no será un simple ocultamiento parcial, la fase total durará alrededor de 80 minutos, tiempo durante el cual la Luna se verá rojiza, un efecto producido por la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre y alcanza la superficie lunar en tinte rojo. La Argentina, junto con gran parte de Sudamérica, tendrá buena visibilidad de este espectáculo celeste.

Dónde y cuándo mirar el eclipse desde Argentina

Para disfrutar de la luna de sangre sin problemas, tené en cuenta:

- Fecha: 3 de marzo de 2026.

- Inicio de eclipse parcial visible temprano en la mañana (hora local).

- Momento de totalidad: la Luna tomará su tonalidad rojiza durante la fase más intensa.

- Mejor visibilidad: lugares altos y despejados, lejos de luces urbanas

Además, el eclipse forma parte de un calendario astronómico cargado en 2026, con otros eventos como eclipses solares y lunas llenas espectaculares que también podrán verse desde diversas regiones de Argentina.

La NASA confirmó la fecha de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

