Eclipses, planetas y conjunciones: el calendario de los eventos astronómicos de 2026

Aunque no será un año tan “espectacular” como otros desde el punto de vista astronómico, el 2026 ofrecerá una agenda variada de fenómenos para observar el cielo y acercarse a la ciencia. Así lo explicó Olga Pintado, doctora en Física y columnista de LA GACETA, quien detalló los principales eventos que marcarán el año y destacó la importancia de la divulgación astronómica.