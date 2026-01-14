¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Recibís una llamada de un número desconocido, ves que es publicidad y, casi por reflejo, presionás el botón de rechazar. Parece la solución lógica, pero según expertos en Inteligencia Artificial, acabás de cometer un error que te garantiza recibir el doble de llamadas mañana.
La profesora especializada en IA, conocida como "Nona", reveló a través de un hilo viral en la red social X por qué la interacción más común es, en realidad, la que más te perjudica.
El "truco" de los sistemas automáticos: el número activo
Cuando rechazás una llamada, no estás "cortando" el contacto; estás validando tu línea. Los sistemas de marcación masiva utilizados por los call centers están programados para detectar cualquier tipo de interacción.
Al colgar manualmente, enviás una señal técnica al sistema que confirma tres cosas:
El número existe.
La línea está activa.
Hay una persona detrás del teléfono que reacciona a los estímulos.
Ese simple gesto hace que tu número suba de categoría en las bases de datos de spam, pasando de ser un "número probable" a un "objetivo válido", lo que aumenta drásticamente la frecuencia de los acosos telefónicos.
¿Qué deberías hacer entonces?
La recomendación de los expertos en ciberseguridad es contraintuitiva pero efectiva: dejar que el teléfono suene hasta que se corte solo.
Al no interactuar (ni atender ni rechazar), el sistema no puede distinguir si la línea está abandonada, si el teléfono está en silencio o si simplemente no hay nadie. Al no obtener una confirmación de "vida", es más probable que tu número pierda prioridad en sus listas de marcación automática.
Otras reglas de oro para combatir el spam:
No devuelvas llamadas: si ves una llamada perdida de un número extraño, nunca llames de vuelta. Muchos de estos números son de tarificación especial o trampas de phishing.
Cuidado con el "marque 1 para darse de baja": es la trampa más vieja. Al presionar una tecla, confirmás que sos un humano atento a la llamada.
Filtros nativos: aprovechá las herramientas de Google o Apple que ya vienen integradas en tu celular para "silenciar desconocidos" automáticamente.
El origen del problema: tus datos personales
Nona advierte que este spam no es casual. El proceso comienza cuando nos registramos en servicios online sin leer la "letra chica" sobre la cesión de datos a terceros.
La solución definitiva no es solo ignorar la llamada, sino actuar sobre el origen: retirar consentimientos de uso de datos y anotarse en registros de exclusión publicitaria (como la Lista Robinson o el registro "No Llame" en Argentina).