Secciones
EspectáculosFamosos

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

El intérprete de Chiquititas, Rebelde Way y Graduados recibió un llamado del Hospital de Clínicas que le devolvió la ilusión que recuperar la vista en el ojo izquierdo.

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El ex actor de Chiquititas, Diego Mesaglio, recibió finalmente la noticia que esperaba desde hace más de once años: podrá someterse a un trasplante de córnea que podría permitirle recuperar la visión de su ojo izquierdo. El anuncio llegó a través de un llamado del Hospital de Clínicas, que notificó al artista sobre la disponibilidad del órgano tras una larga espera en lista para la intervención.

¿Qué es de la vida de Georgina Mollo? Así luce hoy "Mili" de Chiquititas a sus 42 años

¿Qué es de la vida de Georgina Mollo? Así luce hoy Mili de Chiquititas a sus 42 años

Mesaglio, recordado por su papel de “Corcho” en la tira juvenil y también por su trabajo en Rebelde Way, relató con emoción el momento en que recibió la confirmación durante una emisión del programa de streaming Modo Zapping, donde describió con mezcla de humor y sensibilidad la espera que marcó casi una década de su vida.

Diego Mesaglio, el actor que perdió un ojo en 2014, recibió la mejor noticia: “Años esperando este llamado”

“Me llamaron y dijeron: Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea. No, terrible. Es como cuando te llaman Mercado Libre, escuchame, vos pediste unas Vans", contó con humor, pero sin perder la emoción.

Diego Mesaglio se hará un trasplante de córnea. Diego Mesaglio se hará un trasplante de córnea. Infobae

En diálogo con Dany Martins y Carolina Ibarra, recordó su sorpresa por lo naturalizado que tiene el personal del hospital, el hecho de comunicar estas noticias. Acto seguido, contó lo que le dijo a la persona que lo llamó: "¿Sabés que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?”.

Por último, explicó cómo había reaccionado la última vez que recibió un llamado del Hospital de Clínicas: “Veo que dice el nombre del hospital. Córnea, pienso. Dejo el teléfono y salgo corriendo. No me pregunten para qué. Me bajé del auto y salí corriendo”.

El accidente doméstico que le cambió la vida a Diego Mesaglio y lo dejó sin visión en un ojo

En 2014, un accidente doméstico marcó un antes y un después en la vida de Diego Mesaglio. Según relató en una entrevista televisiva, una botella de alcohol mal apoyada en una repisa del baño se deslizó y, al intentar agarrarla, el líquido salió disparado directamente hacia su ojo. “Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo”, contó.

El actor fue trasladado de urgencia a un hospital, pero lejos de mejorar, su cuadro se agravó por una serie de errores en la atención médica. “Primero no me lavaron bien, después me echaron anestesia y el médico me dio el tarrito de gotas con el calmante y me dijo las palabras mágicas: ‘Cuando te duela, ponete’”, recordó en el programa PH Podemos hablar (Telefe). Siguiendo esa indicación, Mesaglio comenzó a aplicarse el medicamento con frecuencia.

Debido al dolor intenso, al llegar a su casa se colocó las gotas cada media hora y, en una sola noche, vació el envase completo. Más tarde supo que la dosis correcta era una gota cada 12 horas, pero el daño ya estaba hecho. El alcohol que permanecía en el ojo y el exceso de anestesia terminaron por quemarle la córnea del ojo izquierdo.

A partir de ese momento, comenzó a tratarse en el Hospital de Clínicas, donde continúa bajo seguimiento médico. “Ahí hicieron todo para recuperar el ojo: operaciones, todo lo que se tenía que realizar. Yo cada vez veía menos”, relató. Tras siete cirugías, sufrió una infección de extrema gravedad. “Está dentro de las 17 peores que puede tener el ser humano, porque el virus va del ojo a la cabeza en horas. Por eso se dejó de lado la visión y se concentraron en frenar la infección, que duró seis meses”, explicó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
2

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
5

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza
6

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza

Más Noticias
Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Comentarios