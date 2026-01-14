Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

En 2014, un accidente doméstico marcó un antes y un después en la vida de Diego Mesaglio. Según relató en una entrevista televisiva, una botella de alcohol mal apoyada en una repisa del baño se deslizó y, al intentar agarrarla, el líquido salió disparado directamente hacia su ojo. “Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo”, contó.