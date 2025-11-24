Rosalía propone desconectarse para “bajar la dopamina”: ¿qué dice la ciencia?

Rosalía vuelve a instalar un debate que trasciende la música: cómo el uso del celular moldea nuestra atención, nuestro bienestar y la forma en la que vivimos el presente. En una conversación con el podcast de The New York Times, la artista española de 33 años dijo: “intento bajar la dopamina y no estar tanto en el celular, porque si no, no puedo disfrutar de las cosas pequeñas”. Su frase resonó porque nombra algo que muchos sienten, pero no pueden explicar: el efecto saturador de las pantallas.