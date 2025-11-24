Rosalía propone desconectarse para “bajar la dopamina”: ¿qué dice la ciencia?

Rosalía vuelve a instalar un debate que trasciende la música: cómo el uso del celular moldea nuestra atención, nuestro bienestar y la forma en la que vivimos el presente. En una conversación con el podcast de The New York Times, la artista española de 33 años dijo: “intento bajar la dopamina y no estar tanto en el celular, porque si no, no puedo disfrutar de las cosas pequeñas”. Su frase resonó porque nombra algo que muchos sienten, pero no pueden explicar: el efecto saturador de las pantallas.
La cantante profundizó aún más en la entrevista. Contó que, incluso en actos simples como ver una película a oscuras, nota que su mente busca el celular casi por reflejo. “Cuanto más vivimos en la era de la dopamina, más deseo lo contrario”, explicó. Y agregó que sueña con crear experiencias que logren lo que hoy parece difícil: que alguien pueda estar una hora entera verdaderamente presente, sin necesidad de chequear la última notificación.
Por qué Rosalía resuena con la realidad de muchos jóvenes
El malestar con las pantallas no es sólo personal. Desde hace más de una década, investigadores de universidades como Stanford y Cambridge estudian cómo el exceso de estímulos digitales altera la concentración y redefine la llamada “economía de la atención”, un fenómeno que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.
Los estudios de Anna Lembke, psiquiatra de Stanford y autora de Dopamine Nation, muestran que los refuerzos inmediatos —notificaciones, actualizaciones y scroll infinito— recalibran el sistema de recompensa del cerebro. Eso vuelve menos estimulantes actividades que antes resultaban placenteras. No se trata de un “ayuno de dopamina” literal, aclaran los especialistas, sino de reducir la sobrecarga sensorial que nos empuja a buscar gratificaciones cada vez más rápidas.
Desde la neurociencia también se estudia cómo la multitarea digital afecta la memoria de trabajo. Investigaciones del University College London comprobaron que alternar entre aplicaciones deteriora la capacidad de sostener la atención. Lo que Rosalía describe como “perderse del presente” tiene un respaldo en la evidencia científica.
Algunas posibles herramientas son...
Para ordenar su rutina creativa, la artista suele usar una caja temporizadora donde encierra su celular mientras compone —algo que mencionó en entrevistas y transmisiones—. Pero los expertos coinciden en que no hace falta llegar tan lejos. Reducir notificaciones, establecer horarios sin pantalla o dejar el teléfono fuera del cuarto mejora el descanso y la concentración, según el Digital Wellness Lab de Harvard.
El problema no es el teléfono en sí. Trabajos del Centro de Medios y Salud Mental de la Universidad de Oxford recuerdan que, con un uso moderado e intencional, las redes no generan efectos negativos generalizados. El riesgo aparece cuando no hay pausas. En ese contexto, su mensaje no aparece como mandato, sino como invitación. Una llamada a recuperar el control de la atención y recordar algo simple: si todo es estímulo, nada se siente completamente real.