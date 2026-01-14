Secciones
Tensión en MasterChef: Wanda Nara incomodó a Rusherking con una pregunta sobre "La China" Suárez

La conductora dejó al cantante descolocado con una pregunta inesperada y, lejos de quedarse allí, avanzó luego con una propuesta poco habitual.

Wanda Nara sorprendió a Rusherking en MasterChef con una pregunta sobre Icardi y la China Suárez Wanda Nara sorprendió a Rusherking en MasterChef con una pregunta sobre Icardi y la China Suárez Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El comienzo del repechaje en MasterChef Celebrity (Telefe) elevó la tensión en el estudio durante la emisión de este martes. Uno de los concursantes que volvió a competir por un lugar en el programa fue Rusherking. En medio de la elaboración de su receta, Wanda Nara se acercó a su mesada y le lanzó una pregunta inesperada vinculada a Mauro Icardi y la China Suárez.

“¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?”, fue la consulta que dejó al cantante en una situación incómoda. Sin demasiadas vueltas y con evidente incomodidad, el artista santiagueño respondió que no se siente parte de ese vínculo y remarcó que se trata de una etapa cerrada de su vida. “La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás, vos después tenés otras cosas ahí”, sostuvo.

La pregunta de Wanda Nara sobre La China Suárez que incomodó a Rusherking

Lejos de soltarlo, Wanda siguió presionando al músico con ironía y humor: “Me quedó solo una mudanza ahí colgada. ¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?“, lanzó. Y el cantante aceptó tibiamente: ”Te acompaño, si querés“.

“Ay, me encanta. Sos re buen amigo. ¡No sabés las carteras que tengo! Igual, creo que ni las quiero usar. También me quedó mucha ropa. Las carteras son muy costosas", cerró la ex de Icardi, quien está instalada en Estambul con su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

Frente a cámara, Thomas Tobar (nombre real del músico santiagueño) lanzó: “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, relejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato".

