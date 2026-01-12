Secciones
"¿Ya es esposo?": La Joaqui confesó una intimidad inesperada de su relación con Luck Ra en Masterchef

En un ida y vuelta muy sincero, La Joaqui habló de planes de familia, hijos y deseos de la pareja.

La Joaqui habló de los deseos de formar una familia junto a Luck Ra La Joaqui habló de los deseos de formar una familia junto a Luck Ra Foto: Captura Telefe
Hace 2 Hs

En plena preparación de "sopa del bosque", La Joaqui fue otra de las víctimas del confesionario de Wanda Nara en MasterChef y mientras se encontraba elaborando su plato "todo verde" en la noche de última chance, la cantante le reveló a la conductora cuáles son sus planes a futuro respecto a su relación con Luck Ra, el máximo exponente del cuarteto actual. Entre respuestas livianas y conversaciones al pasar, la artista contó los deseos de su pareja y de ella de formar una familia.

Impacto en MasterChef Celebrity: "La Reini" apareció con la cabeza pelada y explicó por qué

Impacto en MasterChef Celebrity: La Reini apareció con la cabeza pelada y explicó por qué

Instalada en su estación y con la agilidad de alguien que ya tiene práctica en casa, La Joaqui desempeñaba sus tareas sin más interrupciones. En eso llegó la conductora, quien notó esta habilidad de la cantante y dio fe de ello cuando recordó que sus hijas probaron el “guiso de moñitos” de la trapera y quedaron encantadas. “Me gusta, siempre quise tener mi casa en sueños y la tengo”, manifestó la artista ante la reflexión de Wanda sobre que era una “Ama de casa completa”.

“Y Facu ¿quiere ser papá?”, lanzó Wanda sin rodeos ante la versión de la cantante de madre dedicada. Sin dudarlo, La Joaqui respondió que sí. “Él quiere tener su proyecto de hijo futbolista”, reveló la cantante a lo que ella advirtió haberle discutido que “el que toca, toca” y que “a veces es una nena”. “Pero capaz él siente que es un futbolista frustrado que hereda el talento de ustedes”, le retrucó Wanda a lo que, con ironía y entre risas La Joaqui respondió que “le pegó la tentación de tanto juntarse con Maxi López”.

Planes nupciales y el deseo de formar una familia

La conversación siguió entre bromas y manifestaciones, un concepto que La Joaqui suele tomarse muy en serio. Cuando Wanda deslizó la palabra “esposo”, la cantante no dudó en subirse al juego: “No, no, pero estoy manifestando, como me dijiste”, respondió, entre risas. La conductora celebró esa energía y remarcó que las cosas “se tienen que concretar”, mientras ambas imaginaban cómo sería una eventual fiesta de casamiento. “Imaginate la celebración que podemos llegar a hacer. Estamos los dos desquiciados”, lanzó Joaqui, describiendo un evento tan intenso como sus personalidades.

Más allá del tono distendido, estas declaraciones no resultan aisladas. En una entrevista reciente con LAM (América TV), La Joaqui ya había definido a Luck Ra como “su primer amor”, una frase que llamó la atención por la carga emocional que conlleva. En una charla a corazón abierto, explicó que él se hace cargo “de todo: del corazón, del hogar, de la estabilidad emocional”, y lo describió como “el tipazo más grande de la Argentina”. Para alguien que reconoció haber tenido dificultades para confiar en el pasado, este vínculo representa un antes y un después.

