"¿Ya es esposo?": La Joaqui confesó una intimidad inesperada de su relación con Luck Ra en Masterchef

Más allá del tono distendido, estas declaraciones no resultan aisladas. En una entrevista reciente con LAM (América TV), La Joaqui ya había definido a Luck Ra como “su primer amor”, una frase que llamó la atención por la carga emocional que conlleva. En una charla a corazón abierto, explicó que él se hace cargo “de todo: del corazón, del hogar, de la estabilidad emocional”, y lo describió como “el tipazo más grande de la Argentina”. Para alguien que reconoció haber tenido dificultades para confiar en el pasado, este vínculo representa un antes y un después.