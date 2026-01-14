Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Un total de 16 provincias argentinas se verán afectadas por fenómenos meteorológicos intensos y peligrosos para la sociedad durante este mércoles 14 de enero. Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio web, donde publicó alertas de color naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y altas temperaturas.
Por otro lado, según precisa el sitio Meteored, en los próximos días llegarán tres frentes frontales fríos que traerán un alivio térmico en el centro y norte de Argentina. Esto significa que disminuirán las altas temperaturas en distintas provincias, donde las marcas continúan elevadas con registros que alcanzan los 34°.
Alerta narnaja y amarilla por tormentas: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta naranja por tormentas en el centro y sur de San Luis y en el noreste de Mendoza. En estas áreas podrían registrarse tormentas intensas, algunas con características localmente severas, acompañadas por granizo de distinto tamaño, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por tormentas para el norte de Río Negro, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el este de Neuquén, La Pampa, el centro de Mendoza, el oeste de Córdoba, el norte de San Luis, el este de La Rioja y Catamarca, el sudoeste de Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Salta y Jujuy.
¿En qué provincia se pronositican altas temperaturas para este miércoles 14 de enero?
La alerta amarilla por altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios del oeste y sur del conurbano bonaerense. Este nivel de advertencia indica un efecto leve a moderado en la salud, con posibles riesgos especialmente para los grupos más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Vientos fuettes y zonda en la Patagonia argentina: preocupan los incendios en Chubut
La alerta amarilla por viento rige para Neuquén, el centro y sur de Río Negro, el centro y norte de Santa Cruz y Chubut. En estas regiones se esperan vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, con posibilidad de valores mayores de manera localizada.