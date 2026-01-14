Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por tormentas para el norte de Río Negro, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el este de Neuquén, La Pampa, el centro de Mendoza, el oeste de Córdoba, el norte de San Luis, el este de La Rioja y Catamarca, el sudoeste de Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Salta y Jujuy.