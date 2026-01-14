Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

En el último tiempo, los nutricionistas alertaron que el crecimiento de enfermedades metabólicas no puede explicarse solo por factores hereditarios. El estilo de vida acelerado, la disponibilidad constante de productos industrializados y la normalización del consumo de bebidas azucaradas generaron un terreno fértil para que se dispararan los diagnósticos. “Hoy vemos adolescentes con prediabetes y adultos jóvenes con hígado graso. Eso antes era excepcional”, observa Ascárate. Este panorama, afirma, impulsó a revisar las guías alimentarias tradicionales y a poner en debate la calidad de lo que comemos.