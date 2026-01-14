“Belén” fue seleccionada en los Premios Goya

El anuncio de las postulaciones a los Premios Goya 2026 llegó con excelentes noticias para “Belén”, el filme de Dolores Fonzi que cuenta una historia cien por ciento tucumana. Fue elegida para pugnar por el galardón en el rubro Mejor Película Iberoamericana junto a “La misteriosa mirada del flamenco” (Chile), “La piel del agua” (Costa Rica), “Manas” (Brasil) y “Un poeta” (Colombia). La ceremonia de premiación a lo más destacado de la industria del cine español se realizará el 28 de febrero en Barcelona.
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, sumó 13 nominaciones y lidera las preferencias en la competencia de Mejor Película. Ya ha obtenido reconocimientos importantes, como la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y la máxima distinción en los Premios Forqué.
La sigue de cerca “Sirat”, de Oliver Laxe, que opta a 11 galardones y es la representante española en los próximos Oscar. Junto a ellas figuran otras producciones destacadas este año, como “Maspalomas”, “La cena” y “Sorda”.
En tanto, siguiendo con la representación argentina, Juan Minujin aparece entre los postulados a Mejor Actor de Reparto por su actuación en “Los domingos”.