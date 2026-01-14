“Belén” fue seleccionada en los Premios Goya

El anuncio de las postulaciones a los Premios Goya 2026 llegó con excelentes noticias para “Belén”, el filme de Dolores Fonzi que cuenta una historia cien por ciento tucumana. Fue elegida para pugnar por el galardón en el rubro Mejor Película Iberoamericana junto a “La misteriosa mirada del flamenco” (Chile), “La piel del agua” (Costa Rica), “Manas” (Brasil) y “Un poeta” (Colombia). La ceremonia de premiación a lo más destacado de la industria del cine español se realizará el 28 de febrero en Barcelona.