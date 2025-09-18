Secciones
La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
Dolores Fonzi y Camila Plaate protagonizan la película basada en el hecho ocurrido en 2014, cuando una joven fue primero condenada por abortar y luego absuelta por la Justicia provincial.
ROLES. Dolores Fonzi dirige “Belén” e interpreta a Soledad Deza; Camila Plaate personifica a la protagonista.
Por
Fabio Ladetto
Hace 5 Hs
Tucumán
Soledad Deza
Sergio Prina
