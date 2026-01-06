Dólar, inflación y deuda: qué riesgos enfrenta la economía en el arranque del año

En ese sentido, remarcó que la clave para sostener el modelo es la baja del riesgo país. “Si no se reduce el riesgo país, es imposible colocar deuda suficiente para refinanciar vencimientos. Y para que baje el riesgo país, es fundamental acumular reservas”, señaló, al tiempo que relativizó la reciente compra de dólares del Banco Central. “Fueron apenas 21 millones y para hacerlo el Tesoro tuvo que vender dólares para que el tipo de cambio no se dispare”.