Dólar, inflación y deuda: qué riesgos enfrenta la economía en el arranque del año

El economista Bernabé Salas, referente de la fundación Federalismo y Libertad, analizó el delicado equilibrio cambiario que atraviesa la Argentina y advirtió que un eventual aumento de la inflación podría ser “un costo necesario” para sostener el actual esquema económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En diálogo con LA GACETA, sostuvo que el Ejecutivo enfrenta un primer trimestre especialmente exigente en materia de dólares, marcado por una fuerte salida de divisas vinculada al turismo, al pago de servicios en el exterior y a importantes vencimientos de deuda.
“El primer trimestre siempre tiene una mayor demanda de dólares, pero ahora, sin cepo y con un tipo de cambio que no está caro, hay muchos incentivos para viajar afuera y eso genera un interrogante en las cuentas externas”, explicó.
Según el economista, el Gobierno apuesta a que el ingreso fuerte de dólares llegue recién a partir de marzo, con la liquidación de la cosecha gruesa. “El problema es que noviembre y diciembre ya se atravesaron con pocos ingresos de dólares porque se adelantaron liquidaciones en septiembre. Entonces, el arranque del año se da con pocos dólares entrando y muchos saliendo”, detalló.
Salas también puso el foco en los vencimientos de deuda, especialmente los que se concentran en el primer trimestre. “En los próximos días el Gobierno tiene que afrontar pagos por unos 4.500 millones de dólares. Se intentó renovar parte de esa deuda, pero entre el Tesoro y la colocación no se llega a los 2.000 millones. La pregunta es de dónde salen los dólares restantes”, planteó.
En ese sentido, remarcó que la clave para sostener el modelo es la baja del riesgo país. “Si no se reduce el riesgo país, es imposible colocar deuda suficiente para refinanciar vencimientos. Y para que baje el riesgo país, es fundamental acumular reservas”, señaló, al tiempo que relativizó la reciente compra de dólares del Banco Central. “Fueron apenas 21 millones y para hacerlo el Tesoro tuvo que vender dólares para que el tipo de cambio no se dispare”.
Para Salas, el Gobierno camina por una “línea muy fina” entre la necesidad de comprar reservas y la decisión de evitar saltos bruscos del dólar. “El tipo de cambio en Argentina es un regulador socioeconómico. Cada movimiento del dólar impacta en el humor social, en las expectativas y en la aprobación del Gobierno”, afirmó.
Consultado sobre qué debería ocurrir con el valor del dólar, el economista fue claro: “Creo que el tipo de cambio debería aumentar. Un dólar muy barato estimula importaciones y perjudica al sector industrial, que es el que más empleo genera”. En ese marco, advirtió sobre el impacto laboral del actual esquema: “Estamos viendo aumento del desempleo, más cuentapropismo y una mayor precarización del empleo”.
Finalmente, Salas abordó el temor a que una suba del dólar se traslade a los precios y defendió el actual esquema. “El último año fue un gran testimonio de que el tipo de cambio puede subir sin generar una inflación descontrolada. Se ganó competitividad con inflaciones moderadas”, sostuvo.
Y concluyó: “Si hay un poco más de inflación, para mí es un costo que hay que pagar por el esquema. Pasar de 2 a 2,5 puntos de inflación no hace una diferencia real para el consumidor promedio, pero sí puede marcar una diferencia clave para la competitividad de la economía”.