"Los voy a llevar siempre conmigo": Adrián Sánchez se despidió de Atlético Tucumán

Un hueco a llenar para Colace

La partida de Sánchez genera un movimiento obligado en la pizarra de Hugo Colace. El entrenador se queda sin un volante central de rodaje y, aunque Ezequiel Ham asoma como su reemplazante natural para la función, la intención del "Decano" es volver a salir al mercado. La dirigencia buscará cerrar un refuerzo más en esa zona antes de que finalice el periodo de transferencias.