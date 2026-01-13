Secciones
"Los voy a llevar siempre conmigo": Adrián Sánchez se despidió de Atlético Tucumán

El volante de 26 años confirmó su salida tras tres temporadas en el club. A través de Instagram, agradeció el cariño de la gente con un sentido posteo.

DESPEDIDA. Adrián Sánchez publicó un sentido posteo en el que recordó sus momentos más importantes en Atlético. El volante se marchará a Belgrano, bajo las órdenes de Ricardo Zielinski. DESPEDIDA. Adrián Sánchez publicó un sentido posteo en el que recordó sus momentos más importantes en Atlético. El volante se marchará a Belgrano, bajo las órdenes de Ricardo Zielinski. Instagram @ssanchezadriann
Hace 3 Hs

Era una posibilidad latente desde el inicio del mercado de pases y finalmente se concretó. Adrián Sánchez dejará de ser jugador de Atlético Tucumán. La institución y el futbolista coincidieron en que era el momento ideal para separar sus caminos, aceptando una oferta de Belgrano para adquirir un porcentaje importante de su pase.

El volante de 26 años cierra así una etapa de poco más de tres años en 25 de Mayo y Chile, donde se consolidó como un pieza importante del mediocampo. Sus números reflejan su regularidad: disputó 109 partidos, marcó 3 goles y brindó 3 asistencias con la camiseta del "Decano".

La despedida en redes

A través de su cuenta de Instagram, Sánchez confirmó su salida con un sentido mensaje, acompañado de una galería de fotos que repasaba sus momentos más destacados en el club.

"Hoy me despido después de tres años en Atlético Tucumán. Quisiera agradecer a cada funcionario del club por tratarme con respeto y cariño, a los cuerpos técnicos que confiaron en mi dedicación en el día a día, y a los compañeros con los que me tocó compartir, de quienes sin dudas me llevo grandes amigos", escribió.

Además, dedicó unas líneas a la tribuna y a su vida personal. "En especial, al hincha "decano" que en cada momento me brindó su apoyo... Agregando que me llevo de Tucumán el mejor regalo que pude tener. Los voy a llevar siempre conmigo", concluyó.

Un hueco a llenar para Colace

La partida de Sánchez genera un movimiento obligado en la pizarra de Hugo Colace. El entrenador se queda sin un volante central de rodaje y, aunque Ezequiel Ham asoma como su reemplazante natural para la función, la intención del "Decano" es volver a salir al mercado. La dirigencia buscará cerrar un refuerzo más en esa zona antes de que finalice el periodo de transferencias.

Mientras tanto, se aguarda que Belgrano realice el anuncio oficial del fichaje y trasciendan las cifras definitivas de la operación.

