Secciones
SociedadEstilo de vida

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar

El viento, la arena y el espacio abierto influyen a la hora de elegir. Qué modelos de pelotas son los más recomendados para la playa y a qué juegos se puede jugar en familia o con amigos.

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar
Hace 15 Hs

Veranear junto al mar suele estar asociado a jornadas de descanso, comidas compartidas y juegos al aire libre. En ese escenario, hay un objeto que para muchos argentinos resulta infaltable en la playa: la pelota. Sin embargo, no cualquier modelo es el más adecuado para este entorno.

El viento, la arena, el sol y el agua salada imponen condiciones particulares que hacen que la elección de la pelota marque la diferencia. Por eso, es clave optar por materiales resistentes, livianos y fáciles de transportar, que se adapten al espacio abierto y permitan divertirse sin inconvenientes.

Las mejores pelotas para llevar a la playa

Con el calor, la brisa marina y el contacto constante con la arena y el agua, estas son las opciones más recomendadas para disfrutar en la playa:

Pelota inflable

Se destaca por su bajo peso y porque ocupa muy poco espacio dentro del bolso. Es ideal para personas de todas las edades, ya que no lastima y se adapta a cualquier tipo de juego o espacio.

Pelota de goma

Su superficie flexible permite un muy buen rebote sobre la arena húmeda. Además, es una excelente alternativa para grupos grandes, ya que soporta golpes constantes sin deformarse.

Pelota tipo vóley de material sintético

Diseñada para superficies irregulares, mantiene su forma y facilita pases precisos. Resiste el contacto con el agua salada y la exposición prolongada al sol.

Pelota de fútbol de espuma

Por su peso liviano, es una de las opciones más seguras para evitar golpes o lastimaduras, tanto propias como a terceros. Es muy elegida por familias con chicos.

Pelota de caucho

Más firme que las anteriores, tolera usos prolongados y se adapta a casi cualquier tipo de juego. Mantiene una buena estabilidad incluso cuando hay viento.

Cinco juegos para jugar en la playa con pelota

Además de elegir el modelo adecuado, la playa ofrece múltiples opciones para divertirse con una pelota. Entre los juegos más populares se destacan:

Ronda de pases

Los participantes forman un círculo y se pasan la pelota sin dejarla caer. Para sumar dificultad, se puede jugar con una sola mano o contar la cantidad de toques consecutivos.

Arco improvisado

Con toallas, mochilas u otros objetos se arman dos arcos. Se puede jugar un partido de fútbol entre dos o cuatro personas o practicar el clásico “el que mete gol, entra”, donde quien convierte pasa a ser el arquero.

Quemado

Dos equipos se enfrentan dentro de un espacio delimitado. El objetivo es eliminar a los rivales tocándolos con la pelota.

Vóley

Se traza una línea en la arena para separar las canchas. A partir de esa marca, se realizan pases por arriba y se puede organizar un partido de vóley tradicional.

Carrera con pases

Dos filas avanzan hasta una marca mientras se pasan la pelota de punta a punta. El equipo que completa primero el recorrido se queda con el punto.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026
1

Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC
2

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años
3

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este
4

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
5

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada
6

Morir por nada

Más Noticias
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios