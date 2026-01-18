Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar

Veranear junto al mar suele estar asociado a jornadas de descanso, comidas compartidas y juegos al aire libre. En ese escenario, hay un objeto que para muchos argentinos resulta infaltable en la playa: la pelota. Sin embargo, no cualquier modelo es el más adecuado para este entorno.
El viento, la arena, el sol y el agua salada imponen condiciones particulares que hacen que la elección de la pelota marque la diferencia. Por eso, es clave optar por materiales resistentes, livianos y fáciles de transportar, que se adapten al espacio abierto y permitan divertirse sin inconvenientes.
Las mejores pelotas para llevar a la playa
Con el calor, la brisa marina y el contacto constante con la arena y el agua, estas son las opciones más recomendadas para disfrutar en la playa:
Pelota inflable
Se destaca por su bajo peso y porque ocupa muy poco espacio dentro del bolso. Es ideal para personas de todas las edades, ya que no lastima y se adapta a cualquier tipo de juego o espacio.
Pelota de goma
Su superficie flexible permite un muy buen rebote sobre la arena húmeda. Además, es una excelente alternativa para grupos grandes, ya que soporta golpes constantes sin deformarse.
Pelota tipo vóley de material sintético
Diseñada para superficies irregulares, mantiene su forma y facilita pases precisos. Resiste el contacto con el agua salada y la exposición prolongada al sol.
Pelota de fútbol de espuma
Por su peso liviano, es una de las opciones más seguras para evitar golpes o lastimaduras, tanto propias como a terceros. Es muy elegida por familias con chicos.
Pelota de caucho
Más firme que las anteriores, tolera usos prolongados y se adapta a casi cualquier tipo de juego. Mantiene una buena estabilidad incluso cuando hay viento.
Cinco juegos para jugar en la playa con pelota
Además de elegir el modelo adecuado, la playa ofrece múltiples opciones para divertirse con una pelota. Entre los juegos más populares se destacan:
Ronda de pases
Los participantes forman un círculo y se pasan la pelota sin dejarla caer. Para sumar dificultad, se puede jugar con una sola mano o contar la cantidad de toques consecutivos.
Arco improvisado
Con toallas, mochilas u otros objetos se arman dos arcos. Se puede jugar un partido de fútbol entre dos o cuatro personas o practicar el clásico “el que mete gol, entra”, donde quien convierte pasa a ser el arquero.
Quemado
Dos equipos se enfrentan dentro de un espacio delimitado. El objetivo es eliminar a los rivales tocándolos con la pelota.
Vóley
Se traza una línea en la arena para separar las canchas. A partir de esa marca, se realizan pases por arriba y se puede organizar un partido de vóley tradicional.
Carrera con pases
Dos filas avanzan hasta una marca mientras se pasan la pelota de punta a punta. El equipo que completa primero el recorrido se queda con el punto.