Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: qué es la depresión funcional

“Hablar de depresión desde un enfoque realista y cotidiano ayuda a que más personas se identifiquen y se animen a pedir ayuda. La salud mental necesita dejar de ser un tema tabú para convertirse en parte de la conversación diaria”, afirman desde Boreal Salud. Para los especialistas, uno de los principales desafíos actuales es mejorar la capacidad de detección temprana, tanto desde el sistema de salud como desde los entornos cotidianos. Prestar atención a cambios persistentes en el ánimo, el comportamiento o la energía, y habilitar conversaciones sin prejuicios, resulta clave para acortar el tiempo entre la aparición de los síntomas y la consulta profesional.