Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: qué es la depresión funcional

Cada año se conmemora el 13 de enero el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es una jornada en la que se busca concientizar sobre la depresión como un problema serio de salud mental, fomentar la prevención, reducir el estigma y promover ayuda profesional cuando hace falta. En este sentido, especialistas destacan la importancia de reconocer síntomas que suelen confundirse con cansancio o estrés.
La depresión puede camuflarse bajo síntomas diferentes que la hacen pasar desapercibida y retrasan una consulta con un especialista. Existe una forma silenciosa de depresión que se da de forma más frecuente cada vez y que convive con la productividad, la vida social y las responsabilidades diarias. Se trata de personas completamente funcionales, que pueden cumplir con sus objetivos diarios, pero que pueden atravesar un malestar persistente.
Cuáles son los síntomas de la depresión funcional
La depresión funcional suele no ser captada por el entorno de la persona que la padece. Se caracteriza por presentar síntomas como cansancio constante, irritabilidad, dificultad para disfrutar, problemas de concentración, alteraciones del sueño o una sensación de vacío. Frecuentemente, es interpretada como estrés, exigencia laboral o agotamiento emocional.
Al no seguir los patrones o estereotipos de lo que se esperaría como depresión, esta enfermedad presenta una dificultad: la consulta y el diagnóstico tardíos. Las personas suelen postergar la búsqueda de ayuda profesional y, como consecuencia, los cuadros avanzan con un mayor impacto en la salud mental y también en otros aspectos de la vida, como las relaciones personales o el desempeño laboral.
Qué dicen los especialistas sobre la depresión funcional
El contexto actual también juega un rol clave. La presión por sostener el rendimiento, la hiperconectividad y la dificultad para poner límites favorecen la normalización del malestar emocional. “Muchas personas creen que sentirse mal es parte de la rutina y no identifican que están atravesando un trastorno del estado de ánimo”, explican especialistas en salud mental.
“La depresión invisible suele detectarse cuando el cuerpo o la mente empiezan a dar señales más intensas. Por eso es clave prestar atención a cambios sutiles y sostenidos en el tiempo, y no esperar a ‘tocar fondo’ para consultar”, afirma el Dr. David Enríquez, psiquiatra del CMC Santiago del Estero de Boreal Salud (MP 2931).
“Hablar de depresión desde un enfoque realista y cotidiano ayuda a que más personas se identifiquen y se animen a pedir ayuda. La salud mental necesita dejar de ser un tema tabú para convertirse en parte de la conversación diaria”, afirman desde Boreal Salud. Para los especialistas, uno de los principales desafíos actuales es mejorar la capacidad de detección temprana, tanto desde el sistema de salud como desde los entornos cotidianos. Prestar atención a cambios persistentes en el ánimo, el comportamiento o la energía, y habilitar conversaciones sin prejuicios, resulta clave para acortar el tiempo entre la aparición de los síntomas y la consulta profesional.