La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

Minimizar los síntomas o esperar a que “se pase solo” puede retrasar la ayuda necesaria. En el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que tiene lugar todos los 13 de enero, el llamado es a escuchar sin prejuicios, a mirar la adolescencia con más empatía y a fortalecer el trabajo conjunto entre familias, escuelas y el sistema de salud. Porque con apoyo y acceso oportuno a la atención, la recuperación es posible.