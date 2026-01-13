Secciones
Escándalo en la AFA: qué es Guardians of the Ball, la empresa santiagueña que desembarcó en el fútbol argentino con respaldo de Gerardo Zamora

El recorrido de la firma tecnológica revela contratos estatales tempranos, vínculos con dirigentes provinciales y conexiones con el esquema que manejó los ingresos internacionales del fútbol argentino antes de la llegada de Javier Faroni.

Presentada como una plataforma de innovación aplicada al fútbol, Guardians of the Ball (GOB) se consolidó en pocos meses como socia estratégica de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, detrás de su desembarco en la AFA aparece un entramado de relaciones políticas, empresariales y financieras que remite directamente a Santiago del Estero y a la estructura que administró los negocios internacionales del organismo antes de la llegada de Javier Faroni.

La sociedad Guardians of the Ball SRL fue constituida formalmente el 7 de junio de 2023 en Santiago del Estero. Sus socios fundadores fueron Emmanuel Nazareno Vittar Paz y Octavio Gabriel Escalada Penidez, ambos con domicilio en la provincia. El objeto social incluyó desde desarrollo de metaversos y activos digitales hasta plataformas web 3.0 y explotación comercial vinculada al deporte.

Apenas días después de su inscripción, la empresa obtuvo su primer contrato estatal. En mayo de ese mismo año, el gobernador Gerardo Zamora firmó un decreto que homologó un acuerdo entre la Secretaría de Deportes provincial y Guardians of the Ball. El contrato fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de junio de 2023, sin que conste un proceso licitatorio previo. Un detalle que llamó la atención es que, mientras en el registro mercantil figura como SRL, en el decreto provincial aparece mencionada como “Limited”, una figura societaria extranjera.

Ese mismo día, la firma fue presentada públicamente en la Smart City Expo Santiago del Estero, uno de los principales eventos tecnológicos organizados por el propio gobierno provincial.

Durante 2024, la empresa avanzó con aportes de capital por $9 millones, cambios de domicilio y revalorización de cuotas sociales, todos movimientos asentados en boletines oficiales. En esos registros aparece de manera recurrente la firma de Alejandro Javier Molina, una figura clave en la operatoria societaria.

El salto nacional llegó en diciembre de 2024, cuando la AFA anunció su ingreso al metaverso a través de un acuerdo estratégico con Guardians of the Ball, presentada como partner oficial para la expansión digital de la Selección. Meses después, en abril de 2025, la Liga Profesional de Fútbol la incorporó como sponsor digital.

Pero el recorrido de la empresa no se explica solo por su perfil tecnológico. La investigación de Clarín reconstruyó un antecedente central: en septiembre de 2021, Fabián Marcelo Saracco, contador y socio de Odeoma, le cedió a Molina la totalidad de sus cuotas sociales en Televida y Teleasistencia Argentina. En esa empresa, el socio minoritario era Vittar Paz, uno de los fundadores de Guardians of the Ball.

Saracco es una figura clave en la historia financiera de la AFA. Fue el armador del esquema de empresas que manejó los ingresos internacionales del organismo antes de la llegada de Faroni, a través de firmas como Odeoma, Dicentel y Stratega. Según fuentes judiciales, por ese circuito habrían pasado alrededor de U$S 20 millones.

El vínculo se refuerza con otro dato. La sede de Guardians of the Ball en Madrid figura en la misma dirección que Odeoma, en el Paseo de la Castellana 40, la empresa vinculada a Saracco.

Así, la firma que hoy aparece asociada a la innovación digital del fútbol argentino muestra un recorrido de contratos estatales tempranos, respaldo institucional provincial, proyección nacional a través de la AFA y lazos directos con la estructura financiera que administró los negocios internacionales del organismo durante la primera etapa de la gestión Tapia.

La historia de Guardians of the Ball, lejos de limitarse al universo tecnológico, expone cómo las nuevas plataformas digitales del fútbol argentino se apoyaron en una red previa de relaciones políticas, empresariales y contables que hoy vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y mediática.

