Escándalo en la AFA: qué es Guardians of the Ball, la empresa santiagueña que desembarcó en el fútbol argentino con respaldo de Gerardo Zamora

Apenas días después de su inscripción, la empresa obtuvo su primer contrato estatal. En mayo de ese mismo año, el gobernador Gerardo Zamora firmó un decreto que homologó un acuerdo entre la Secretaría de Deportes provincial y Guardians of the Ball. El contrato fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de junio de 2023, sin que conste un proceso licitatorio previo. Un detalle que llamó la atención es que, mientras en el registro mercantil figura como SRL, en el decreto provincial aparece mencionada como “Limited”, una figura societaria extranjera.