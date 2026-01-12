Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia se mostró en Mar del Plata junto a dos hombres clave de Axel Kicillof

La aparición pública de Tapia no pasó inadvertida. Ocurre en medio de una avanzada judicial que tiene como eje presuntas maniobras financieras vinculadas a la AFA, la adquisición de bienes de alto valor y el uso de tarjetas corporativas. En ese marco, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ubicó a directivos de la entidad como parte central de una investigación que incluye la quinta de Pilar, una colección de autos de lujo y consumos que rondan los 50 millones de pesos mensuales.