Alerta por una extensión de Chrome que espía la actividad de los usuarios

La seguridad de los usuarios de internet vuelve a estar en el centro de la polémica. Investigadores de la firma de ciberseguridad Koi Security advirtieron que la extensión de Chrome FreeVPN.One, que supera los 100.000 usuarios activos y figura como verificada por Google, estaría espiando la actividad de quienes la instalan.
Según el análisis, el complemento realiza capturas automáticas de pantalla cada 11 segundos después de cargar una página, sin necesidad de que el usuario lo habilite. Esto implica que cualquier información sensible -como contraseñas, datos bancarios o conversaciones privada- podría terminar almacenada en servidores externos sin autorización.
Lo más grave es que, aunque la descripción de la extensión asegura que esta función solo se activa al habilitar la detección de amenazas con inteligencia artificial, las pruebas demostraron que las capturas ocurren aun cuando esa opción permanece desactivada.
Permisos excesivos y código malicioso
Además del acceso a la pantalla, FreeVPN.One solicita permisos amplios, como la ubicación y datos del dispositivo, que también son enviados fuera del navegador.
De acuerdo con los especialistas, la extensión no presentaba riesgos en sus primeras versiones, pero desde abril incorporó código malicioso que modificó su funcionamiento.
El desarrollador defendió la herramienta argumentando que las capturas solo se ejecutan en “sitios sospechosos”, pero las pruebas evidenciaron que también lo hace en páginas comunes, lo que multiplica la preocupación.
Dudas sobre el control de Google
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control de Google, ya que la extensión mantiene su sello de verificación en la Chrome Web Store, a pesar de las pruebas que demuestran su comportamiento invasivo.
Frente a este escenario, los especialistas aconsejan desinstalar extensiones sospechosas y, en lo posible, confiar en las funciones nativas de privacidad y seguridad del navegador, en lugar de depender de complementos de terceros que pueden poner en riesgo la información personal.