Venezuela liberó al preso político argentino-israelí Yacoov Harari

El ciudadano israelí-argentino Yacoov Harari, de 72 años, quien permanecía detenido como preso político de la dictadura de Venezuela, fue excarcelado este lunes, según confirmó la ONG Foro Penal, organización que realiza un riguroso chequeo de las personas liberadas.
Había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y, tras permanecer más de un año encarcelado en el penal El Rodeo I, recuperó la libertad luego de la caída de Nicolás Maduro.
De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, durante la madrugada de este lunes se informó la liberación de 116 presos políticos. Sin embargo, Foro Penal contabilizó por ahora una lista de 50 nombres, entre los que figuran varios ciudadanos extranjeros.
Además de Harari, también fueron excarcelados dos ciudadanos italianos, identificados como Alberto Trentini, de 46 años, y Mario Burló, de 52. Ambos habían sido detenidos por las autoridades del régimen que encabezaba Maduro en noviembre de 2024.
Entre los liberados figura además un ciudadano hispano-venezolano, identificado como Alejandro González, ex esposo de la reconocida abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue liberada el jueves pasado.
Hasta el momento, no hubo información oficial sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en territorio venezolano.
La ONU exigió la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos en Venezuela
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela e insistió en la importancia de la transparencia en los procesos de excarcelación, en un comunicado difundido por la misión internacional de determinación de hechos sobre el país sudamericano.
En su declaración, el organismo subrayó el efecto profundo que tiene la privación arbitraria de libertad en los entornos familiares de los detenidos, al tiempo que resaltó “la urgencia de garantizar información clara y oportuna sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos”.
Según el texto, “de un total estimado de 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta el momento solo alrededor de 50 parecen haber sido liberadas, incluidas algunas cuyos casos han sido mencionados en nuestros informes anteriores. Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”.
La ONU expresó una preocupación particular por las mujeres que continúan privadas de libertad, enfatizando que la detención puede tener consecuencias más graves sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado. “Seguimos particularmente preocupados por las mujeres que aún permanecen detenidas, dada la afectación distinta y a menudo agravada que la detención tiene sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado", señaló el comunicado.