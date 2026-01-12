Venezuela liberó al preso político argentino-israelí Yacoov Harari

La ONU expresó una preocupación particular por las mujeres que continúan privadas de libertad, enfatizando que la detención puede tener consecuencias más graves sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado. “Seguimos particularmente preocupados por las mujeres que aún permanecen detenidas, dada la afectación distinta y a menudo agravada que la detención tiene sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado", señaló el comunicado.