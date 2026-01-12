Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, según informó a través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social X. Las excarcelaciones se produjeron durante un operativo nocturno y alcanzaron a ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían detenidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1.
De acuerdo con la información recopilada por el Foro Penal, en el penal La Crisálida fueron liberadas nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.
En tanto, en El Rodeo 1 se concretó la excarcelación de 15 detenidos: Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, y tres extranjeros: Alberto Trentini (italiano), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.
En su mensaje, el Foro Penal señaló que la organización se encuentra “verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, por lo que no se descarta que el número de liberados sea mayor.
Hasta el pasado fin de semana, la ONG solo había confirmado la liberación de 17 presos políticos, mientras que al menos 803 personas continuaban privadas de libertad por razones políticas, según sus registros. Entre los excarcelados confirmados hasta ese momento figuraban varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).
El régimen venezolano, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez, había anunciado la semana pasada el inicio de un proceso de liberación de un número significativo de presos políticos. La medida se produjo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas, en el marco de un operativo militar de Estados Unidos en suelo venezolano.
Desde ese anuncio, familiares de los detenidos se concentran frente a los principales centros de reclusión del país, a la espera de información sobre sus allegados. Las liberaciones, sin embargo, se vienen realizando de manera paulatina y sin reportes oficiales por parte de las autoridades del régimen.
Este domingo, familiares de presos políticos manifestaron su temor a que “haya más muertos”, luego de conocerse el fallecimiento de un policía detenido, y reclamaron la liberación de todos los presos del régimen chavista. En ese contexto, Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, declaró a la agencia EFE: “No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí en Venezuela así, encarcelados todos?”. Además, relató que las familias llevan “días y noches durmiendo a la intemperie” a la espera de noticias.
Cano también denunció que “las cárceles de Venezuela están llenas de venezolanos inocentes” y recordó que “ayer (sábado) murió uno”, en referencia al policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre. Según el fiscal general Tarek William Saab, el fallecimiento se produjo a causa de “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.
Por otra parte, tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades habilitaron este domingo las visitas a los presos políticos en la cárcel El Rodeo I, lo que permitió el reencuentro con sus familiares luego de meses de aislamiento. Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas se congregaron en las inmediaciones del penal en busca de información. Entre los internos alojados en ese centro se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso ha generado atención internacional.