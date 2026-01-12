Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

Este domingo, familiares de presos políticos manifestaron su temor a que “haya más muertos”, luego de conocerse el fallecimiento de un policía detenido, y reclamaron la liberación de todos los presos del régimen chavista. En ese contexto, Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, declaró a la agencia EFE: “No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí en Venezuela así, encarcelados todos?”. Además, relató que las familias llevan “días y noches durmiendo a la intemperie” a la espera de noticias.