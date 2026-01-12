La ONU exigió la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela e insistió en la importancia de la transparencia en los procesos de excarcelación, en un comunicado difundido por la misión internacional de determinación de hechos sobre el país sudamericano.
En su declaración, el organismo subrayó el efecto profundo que tiene la privación arbitraria de libertad en los entornos familiares de los detenidos, al tiempo que resaltó “la urgencia de garantizar información clara y oportuna sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos”.
Según el texto, “de un total estimado de 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta el momento solo alrededor de 50 parecen haber sido liberadas, incluidas algunas cuyos casos han sido mencionados en nuestros informes anteriores. Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”.
La ONU expresó una preocupación particular por las mujeres que continúan privadas de libertad, enfatizando que la detención puede tener consecuencias más graves sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado. “Seguimos particularmente preocupados por las mujeres que aún permanecen detenidas, dada la afectación distinta y a menudo agravada que la detención tiene sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado", señaló el comunicado.
Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno
La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, según informó a través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social X. Las excarcelaciones se produjeron durante un operativo nocturno y alcanzaron a ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían detenidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1.
De acuerdo con la información recopilada por el Foro Penal, en el penal La Crisálida fueron liberadas nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.
En tanto, en El Rodeo 1 se concretó la excarcelación de 15 detenidos: Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, y tres extranjeros: Alberto Trentini (italiano), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.
En su mensaje, el Foro Penal señaló que la organización se encuentra “verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, por lo que no se descarta que el número de liberados sea mayor.
Hasta el pasado fin de semana, la ONG solo había confirmado la liberación de 17 presos políticos, mientras que al menos 803 personas continuaban privadas de libertad por razones políticas, según sus registros. Entre los excarcelados confirmados hasta ese momento figuraban varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).
El régimen venezolano, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez, había anunciado la semana pasada el inicio de un proceso de liberación de un número significativo de presos políticos. La medida se produjo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas, en el marco de un operativo militar de Estados Unidos en suelo venezolano.
Desde ese anuncio, familiares de los detenidos se concentran frente a los principales centros de reclusión del país, a la espera de información sobre sus allegados. Las liberaciones, sin embargo, se vienen realizando de manera paulatina y sin reportes oficiales por parte de las autoridades del régimen.