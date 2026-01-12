¿Cuánto cuesta ser socio de Atlético Tucumán en 2026? Todos los precios de la nueva campaña

Desde el club remarcaron que el pago de la cuota social no es solo una cuestión de pertenencia, sino una llave de acceso: estar al día permite el ingreso sin cargo adicional a las tribunas populares (Caro, Reartez y Laprida) en todos los partidos que el equipo dispute como local en la Liga Profesional. Además, habilita la compra de abonos a plateas, otorga precios preferenciales en entradas por partido, descuentos exclusivos en la tienda oficial y el acceso a las instalaciones del complejo José Salmoiraghi. Hacé click acá para enterarte de todos los beneficios.