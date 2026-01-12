Secciones
¿Cuánto cuesta ser socio de Atlético Tucumán en 2026? Todos los precios de la nueva campaña

Con un incremento respecto al año pasado, Atlético puso en marcha la venta de abonos y la renovación de carnets. Mirá cuánto cuesta asegurar tu lugar en el "José Fierro", qué tarjetas tienen cuotas y cómo realizar el trámite online.

Hace 2 Hs

Atlético Tucumán puso en marcha oficialmente su campaña de socios para la temporada 2026. Bajo el lema "Sos socio, sos monumental", el "Decano" lanzó la venta de abonos de platea y la renovación de la cuota social para este año, actualizando los montos y ratificando los beneficios para quienes mantienen su carnet al día.

La principal novedad pasa por la actualización de los valores. Para este nuevo ciclo, la cuota social mensual para mayores de 14 años se fijó en $35.000. Este monto representa un incremento de $8.000 respecto al precio vigente durante el cierre de la temporada pasada, cuando el valor mensual ascendía a $27.000. Para los menores de 14 años, el costo mensual será de $30.000.

Desde el club remarcaron que el pago de la cuota social no es solo una cuestión de pertenencia, sino una llave de acceso: estar al día permite el ingreso sin cargo adicional a las tribunas populares (Caro, Reartez y Laprida) en todos los partidos que el equipo dispute como local en la Liga Profesional. Además, habilita la compra de abonos a plateas, otorga precios preferenciales en entradas por partido, descuentos exclusivos en la tienda oficial y el acceso a las instalaciones del complejo José Salmoiraghi. Hacé click acá para enterarte de todos los beneficios.

Abonos anuales y financiación

Para aquellos que prefieren congelar el precio y olvidarse del pago mes a mes, Atlético dispuso opciones anuales con valores diferenciados según el método de pago. La cuota social anual tiene un costo de $380.000 si se abona de contado, o de $410.000 si se realiza con tarjeta.

En cuanto a las comodidades, el abono a platea anual (que incluye la cuota social implícita) se estableció en $730.000 de contado y $760.000 con tarjeta, sin la instancia de playoffs incluida. La dirigencia informó que existen descuentos importantes para grupos familiares y financiación con tarjetas de crédito seleccionadas.

Modalidades de pago

Con el objetivo de agilizar la cobranza, el club recordó que está disponible la opción de adherirse al débito automático para pagar la cuota mes a mes, aunque aclararon que esta modalidad es válida únicamente con tarjetas de crédito bancarizadas.

Los hinchas pueden realizar el trámite de asociación o renovación de dos maneras: de forma digital, a través de la página web oficial, o presencialmente en la oficina de socios del Estadio José Fierro (25 de Mayo 1351). La atención presencial es de lunes a viernes de 10 a 20, y los sábados de 10 a 13. Ante cualquier duda específica, el club sugiere contactarse a través de la oficina virtual de socios.

