Colace pone a prueba a su Atlético Tucumán en Uruguay: qué tiene en mente el DT

El orgullo del interior

Aunque podría corresponder a la historia de los de 25 de Mayo y Chile, a Cerro Largo esa frase también le viene como anillo al dedo. El rival en el primer partido del año tiene una curiosa biografía. Fue fundado recién en el año 2002, pero ya tiene una de las hinchadas más grandes de Uruguay, al ser uno de los pocos clubes de fuera de Montevideo que juegan en la Primera División. Los de la ciudad de Melo, en el norte del país, movilizan a todo el departamento cada vez que juegan de local, y ya ocupan el tercer lugar en promedio de asistencia de público.