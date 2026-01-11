Colace pone a prueba a su Atlético Tucumán en Uruguay: qué tiene en mente el DT

Llegó el día: Atlético tendrá su primera prueba en Uruguay. El “Decano” se enfrentará hoy, desde las 21, a Cerro Largo en el primero de los dos amistosos que disputará en la Serie Río de la Plata. Tras un mes de preparación, el equipo de Hugo Colace debutará en 2026. Aunque ya hubo una práctica de fútbol frente a la Reserva, el duelo de esta noche será la primera oportunidad que tendrán los hinchas para ver la idea del DT en acción.
Si algo quedó demostrado tras las declaraciones de Colace antes de partir hacia tierras orientales, es que tiene claro lo que pretende. El entrenador se mostró satisfecho con lo realizado hasta ahora en la pretemporada, resaltando que el grupo ha logrado “metabolizar” sus pedidos tácticos con rapidez. “Quiero que sea un equipo con intensidad, que tenga un ADN, una identidad que contagie y que sea peligroso todo el tiempo”, repite a cada paso. También para Colace, el aspecto mental es clave. “Los veo mejor en lo anímico que en lo físico. Los chicos están contentos con la idea y muy ilusionados”, sostiene.
Respecto a la conformación del plantel, el técnico fue preciso sobre el mercado de pases. Con seis refuerzos ya integrados, la búsqueda se centra ahora en concretar la llegada del defensor central Gastón Suso, para dar por cerrada la nómina. Solamente si surge alguna salida inesperada podrían llegar más futbolistas. “El equipo está completo para dar pelea en lo más alto”, asegura.
Nombres y “laboratorio”
La lupa de los hinchas estará puesta en las caras nuevas y en el retorno de los referentes. Colace no escatimó en elogios para con Ezequiel Ham y Manuel Brondo, las últimas dos incorporaciones, destacando su buen pie y la calidad que le pueden aportar al equipo. Sin embargo, la noticia que más ilusiona al técnico “decano” es el presente de Leandro Díaz. Según el DT, el goleador está en un nivel óptimo. “Lo veo muy bien, hizo varios goles en la práctica del otro día y está totalmente acoplado a la idea”, avisa.
Pero el dato que marca la diferencia en esta pretemporada es la llegada del “laboratorio” europeo. El cuerpo técnico ha sumado a Ricardo Pellegrino, un especialista italiano dedicado exclusivamente a trabajar la pelota parada. “Me gusta mucho entrenar la pelota quieta. Ricardo se ocupa de eso y vamos a hacer mucho hincapié en ese detalle, porque puede abrir partidos”, revela. En un fútbol argentino tan cerrado, el aprovechamiento de los tiros libres y córners puede ser una de las claves para la suerte de Atlético en la Liga Profesional.
El mito del cansancio
Ante la consulta sobre la seguidilla de partidos que propone el calendario, el técnico apeló a su experiencia internacional para desmentir viejos lugares comunes. “Me ha tocado estar por muchas partes del mundo. En Inglaterra jugábamos dos veces por semana y no pasaba nada. Tenemos que sacar ese mito de que no se puede competir tan seguido. Sí se puede”, sentencia. Esta mentalidad será vital para un equipo que deberá jugar constantemente entre semana: en los próximos 60 días disputará 13 partidos.
La rotación seguramente sea necesaria, y practicar eso también está en la mente del DT para los amistosos de hoy y del jueves. Viajó con una delegación de 28 jugadores, con la intención de que todos tengan minutos y estén listos para entrar a la cancha en cualquier momento. “Dependerá del partido, pero los voy a probar a todos”, indica.
Después de un mes de esfuerzo y sudor, el “Decano” se presenta en Uruguay con el corazón lleno de ilusiones, un goleador afilado y una impronta que busca volver a “enamorar” a su gente. El debut de esta noche será la primera imagen, y Colace espera que pueda ser amor a primera vista.
El orgullo del interior
Aunque podría corresponder a la historia de los de 25 de Mayo y Chile, a Cerro Largo esa frase también le viene como anillo al dedo. El rival en el primer partido del año tiene una curiosa biografía. Fue fundado recién en el año 2002, pero ya tiene una de las hinchadas más grandes de Uruguay, al ser uno de los pocos clubes de fuera de Montevideo que juegan en la Primera División. Los de la ciudad de Melo, en el norte del país, movilizan a todo el departamento cada vez que juegan de local, y ya ocupan el tercer lugar en promedio de asistencia de público.
Los “Arachanes” terminaron novenos en la tabla general en 2025, y quedaron al margen de la Copa Sudamericana solamente por diferencia de gol. Juegan en la máxima categoría desde 2019, y en ese tiempo clasificaron una vez a la Copa Libertadores y cuatro veces a la Sudamericana.
A pesar de la corta historia del equipo del interior uruguayo, Atlético ya posee un antecedente frente a ellos. En 2024 se cruzaron, también por la Serie Río de la Plata y fue triunfo 1 a 0 del “Decano”, gracias a un gol de Joaquín Pereyra.
El encuentro de esta noche será en el estadio Charrúa, escenario con capacidad para 14.000 espectadores, usado principalmente para los partidos de la selección uruguaya de rugby.
Allí, Atlético pondrá primera en busca de seguir mejorando de cara al debut oficial.