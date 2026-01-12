Secciones
SociedadSalud

Esta es la mejor posición para dormir si querés prevenir el Alzheimer y el Parkinson, según expertos

La forma en que alguien se acuesta en la cama puede impactar en las funciones diarias del cuerpo y, por ende, en la salud cerebral.

Esta es la mejor posición para dormir si querés prevenir el Alzheimer y el Parkinson, según expertos Esta es la mejor posición para dormir si querés prevenir el Alzheimer y el Parkinson, según expertos
Hace 2 Hs

Dormir bien no solo es esencial para descansar el cuerpo, sino también para proteger la salud del cerebro. Estudios recientes han demostrado que ciertos hábitos nocturnos pueden influir directamente en la prevención del deterioro cognitivo a lo largo de la vida. Entre ellos, la posición en la que descansamos juega un papel más importante de lo que se creía.

Elegir cómo nos acostamos podría facilitar la eliminación de toxinas del cerebro y mejorar funciones clave relacionadas con la memoria y la concentración. Aunque a menudo pasamos por alto este detalle, su impacto podría ser decisivo para el bienestar mental a largo plazo.

Si bien cada persona tiene su postura favorita para dormir, los expertos sugieren que una posición específica podría marcar la diferencia en la salud neurológica. ¿Cuál es esta postura recomendada para cuidar nuestra mente mientras descansamos?

¿Cuál es la posición para dormir que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo?

Chris Allen, asesor científico del sueño en Aeroflow Sleep, médico certificado en medicina del sueño y neurólogo pediátrico, señala que “dormir de lado, particularmente del lado izquierdo, se considera beneficioso por varias razones, especialmente en relación con la salud cognitiva”.

Por su parte, Steve Laureys, neurólogo, neurocientífico y experto en cerebro, añade: “Los estudios han demostrado que dormir de lado puede aumentar la eliminación de desechos cerebrales hasta en un 25% en comparación con otras posiciones”. A pesar de que los resultados de las investigaciones puedan ser una situación en la que “correlación no significa causalidad”, estas asociaciones son notables.

¿Cuál es la peor posición para dormir para la salud del cerebro?

No siempre se puede controlar la posición en la que se duerme porque, bueno, se está durmiendo. Sin embargo, ser consciente cuando sea posible (y sin despertarse) puede ser útil. Después de todo, las otras dos posiciones principales no hacen ningún favor.

Dormir boca arriba

Dormir boca arriba puede aumentar el riesgo de apnea obstructiva del sueño, afectando la calidad del sueño y la función cognitiva. Un estudio de 2023 en Sleep Advances encontró una fuerte asociación entre dormir boca arriba y enfermedades cognitivas como el Alzheimer y el Parkinson.

Dormir boca abajo

Dormir boca abajo puede provocar tensión en el cuello y la columna, y es menos eficaz en la eliminación de desechos cerebrales. Estas posiciones no causan directamente un deterioro cognitivo, pero son menos eficientes a la hora de eliminar los desechos cerebrales, lo que puede llevar a una mayor acumulación de sustancias nocivas con el tiempo, según Laureys.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

El síntoma que confundió con estrés: tenía 24 años, tomaba 3 cafés por día y descubrió que era cáncer

Efecto vientre plano: lo que le pasa a tu cuerpo si tomás agua de avena todas las mañanas

Efecto "vientre plano": lo que le pasa a tu cuerpo si tomás agua de avena todas las mañanas

Cuerpo de acero en casa: el desafío de pilates de pared de 20 minutos que tonifica todo el cuerpo

Cuerpo de acero en casa: el desafío de pilates de pared de 20 minutos que tonifica todo el cuerpo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

El cerebro se reinicia en cuatro edades clave: el sorprendente descubrimiento de la ciencia

El cerebro se reinicia en cuatro edades clave: el sorprendente descubrimiento de la ciencia

Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Comentarios