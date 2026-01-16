Un hombre fue detenido en Buenos Aires por el crimen de Érika Antonella Álvarez

“Se nos vino el mundo abajo cuando la identificamos. Uno ve que estas cosas suelen pasar, pero nunca te imaginás que le va a suceder a uno”, dijo la madre de la víctima en declaraciones a LA GACETA. “Ella era una buena chica, no le hizo mal a nadie. Siempre que salía estaba en contacto conmigo, teníamos una relación de mucha confianza. Ella trabajaba como dama de compañía; a veces la pasaban a buscar en una camioneta y se iba, pero siempre me enviaba un mensaje para avisarme que ya había regresado a su casa”, indicó.