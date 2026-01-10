Mirtha Legrand vuelve a la mesa desde Mar del Plata: "No hay figuritas difíciles, todos quieren publicidad"

Mirtha Legrand regresa este sábado a la pantalla chica desde Mar del Plata, como cada verano. A las 21.30, la conductora debutará con una nueva temporada de su histórico ciclo, tras grabar el primero de los cuatro programas que realizará en la ciudad balnearia.
“Eran cuatro invitados amorosos y además hablaron mucho y bien, así que fue muy entretenido, y cantaron. Divinos, amorosos, cariñosos, cálidos, expresivos, hablaron. Así que pienso que va a ser un éxito”, expresó La Chiqui sobre la primera “mesaza”, que contará con la presencia de Joaquín y Lucía Galán, y Natalia y Soledad Pastorutti.
En diálogo con TN, habló sobre el vínculo especial que la une a Mar del Plata, Mirtha no ocultó su afecto por la ciudad. “Me encanta. Vengo desde que era chiquita, así que la adoro, es una ciudad que amo profundamente. Invito a la gente a que venga porque está realmente muy linda. Veraneen aquí, los argentinos tienen que veranear en Mar del Plata, en la Costa Atlántica”, afirmó.
La conductora también contó cómo disfruta sus días en la ciudad durante la temporada teatral. “Lo paso muy bien, voy a los teatros, me gusta ver a mis colegas, no los critico, generalmente los elogio, si puedo les hago publicidad. En fin, colaboro en todo. Yo lo que quiero es que lo pasen bien, que el que venga a Mar del Plata lo pase bien, sea feliz y disfrute de estas playas maravillosas”, remarcó.
Sobre el cierre de la entrevista, Ferraro le preguntó si existe alguna “figurita difícil” que se niegue a ir a su programa o que resulte complicada de convencer. Fiel a su estilo, Mirtha fue categórica: “Vienen todos, todos vienen encantados. Así que han venido prácticamente todos. No hay figura difícil, a lo mejor en Buenos Aires, pero acá no, porque además todos necesitan publicidad, es lógico”.