Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Mirtha Legrand vuelve a la mesa desde Mar del Plata: "No hay figuritas difíciles, todos quieren publicidad"

La diva estrena este sábado una nueva temporada de su programa desde la ciudad balnearia.

Mirtha Legrand vuelve a la mesa desde Mar del Plata: No hay figuritas difíciles, todos quieren publicidad
Hace 1 Hs

Mirtha Legrand regresa este sábado a la pantalla chica desde Mar del Plata, como cada verano. A las 21.30, la conductora debutará con una nueva temporada de su histórico ciclo, tras grabar el primero de los cuatro programas que realizará en la ciudad balnearia. 

“Eran cuatro invitados amorosos y además hablaron mucho y bien, así que fue muy entretenido, y cantaron. Divinos, amorosos, cariñosos, cálidos, expresivos, hablaron. Así que pienso que va a ser un éxito”, expresó La Chiqui sobre la primera “mesaza”, que contará con la presencia de Joaquín y Lucía Galán, y Natalia y Soledad Pastorutti.

En diálogo con TN, habló sobre el vínculo especial que la une a Mar del Plata, Mirtha no ocultó su afecto por la ciudad. “Me encanta. Vengo desde que era chiquita, así que la adoro, es una ciudad que amo profundamente. Invito a la gente a que venga porque está realmente muy linda. Veraneen aquí, los argentinos tienen que veranear en Mar del Plata, en la Costa Atlántica”, afirmó.

La conductora también contó cómo disfruta sus días en la ciudad durante la temporada teatral. “Lo paso muy bien, voy a los teatros, me gusta ver a mis colegas, no los critico, generalmente los elogio, si puedo les hago publicidad. En fin, colaboro en todo. Yo lo que quiero es que lo pasen bien, que el que venga a Mar del Plata lo pase bien, sea feliz y disfrute de estas playas maravillosas”, remarcó.

Sobre el cierre de la entrevista, Ferraro le preguntó si existe alguna “figurita difícil” que se niegue a ir a su programa o que resulte complicada de convencer. Fiel a su estilo, Mirtha fue categórica: “Vienen todos, todos vienen encantados. Así que han venido prácticamente todos. No hay figura difícil, a lo mejor en Buenos Aires, pero acá no, porque además todos necesitan publicidad, es lógico”.

Temas Mirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dónde queda el estudio de Luzu TV en Pinamar

Dónde queda el estudio de Luzu TV en Pinamar

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
5

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán
6

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Más Noticias
Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Rock, pop y otros sonidos con bandas tucumanas en Tafí Viejo y en la Capital

Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

Festival del Pesebre en Río Seco y música popular en las peñas de la Capital

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Comentarios