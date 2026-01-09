Secciones
Festival de Jesús María 2026: grilla, artistas y cómo seguir la transmisión en vivo de la 60° edición

Tras la cancelación de la jornada inaugural por mal tiempo, el evento reordenó su programación para recibir a las máximas figuras de la música popular.

Hace 2 Hs

Desde este viernes y hasta el domingo 18 de enero de 2026, la localidad cordobesa de Jesús María es el centro de atención cultural del país. La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore no solo destaca por su tradicional competencia de jineteada, sino por una cartelera artística que integra el folklore, el pop y el cuarteto.

Cambios en el inicio y reprogramación

Tras la inminente cancelación de la primera noche debido a las condiciones climáticas, la organización confirmó que no habrá reprogramación para dicha jornada. No obstante, los actos centrales y la presentación de Destino San Javier se trasladaron a la programación de este viernes, asegurando que el acto inaugural con abanderados mantenga su brillo habitual.

Grilla completa de artistas: día por día

El escenario Martín Fierro contará con la presencia de referentes de la música argentina. A continuación, el detalle de las figuras principales:

Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Destino San Javier, Angelo Aranda y Lautaro Rojas.

Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2 y Mati Rojas.

Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos y Magui Olave.

Lunes 12 de enero: Ke Personajes, Los Tekis, La T y La M, Diableros Jujeños, Kepianco y Ceibo.

Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea y Jessica Benavidez.

Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera.

Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal y Orellana Lucca.

Viernes 16 de enero: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno y Guitarreros.

Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

Horarios y cronograma de la jornada

Para quienes asistan al predio o sigan la transmisión, estos son los horarios estipulados por la comisión organizadora:

18 horas: Apertura de puertas del Anfiteatro José Hernández.

19 horas: Inicio del espectáculo en el campo y comienzo de la transmisión online.

22 horas: Inicio de la transmisión televisiva nacional.

5 horas: Cierre de la jornada.

Dónde ver en vivo el Festival de Jesús María

El evento cuenta con una cobertura multiplataforma para llegar a todo el territorio nacional:

Televisión: La transmisión principal estará a cargo de la TV Pública. También podrá sintonizarse a través de los canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro, canal 806 en Cablevisión y canal 121 en DirecTV.

Internet: El festival se podrá seguir en vivo a través de la página oficial de la organización y sus redes sociales, donde se transmitirá de forma ininterrumpida desde el inicio de las actividades de campo.

