El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Una ex empleada denunció por acoso y hostigamiento laboral al esposo de Maru Botana y deberá pagar una cifra millonaria.

Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso laboral Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso laboral A24
Hace 2 Hs

El mundo mediático y gastronómico argentino se vio sacudido en las últimas semanas por una denuncia judicial que coloca al entorno familiar de la reconocida cocinera Maru Botana en el centro de un conflicto laboral y legal. Una ex empleada de uno de sus locales presentó una demanda ante la Justicia por deudas salariales y un presunto hostigamiento y acoso laboral, apuntando en particular contra el esposo de la chef, Bernardo Solá.

La información fue confirmada por Ángel de Brito, quien dio detalles sobre la denuncia. “Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana… iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo”, contó el conductor.

La presentación, radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.º 47, incluye testimonios donde la trabajadora detalló conductas que la habrían puesto en una situación de profunda incomodidad durante su vínculo laboral, lo que, según afirma, la llevó incluso a modificar su apariencia en el trabajo. Además, la demanda reclama una suma cercana a los 50 millones de pesos por salarios adeudados que la pareja reconoció y acordó empezar a saldar, primero con un pago inicial y luego en cuotas.

Un nuevo escándalo sacude la vida personal y laboral de Maru Botana

El conductor también afirmó que la cocinera habría comenzado a investigar quiénes habían hablado públicamente del conflicto judicial que atraviesa su pareja. En ese contexto, sostuvo que “tiene varios problemas, parece que hubo algunas víctimas” y aseguró que, como consecuencia de la situación, se produjeron despidos dentro de su equipo de trabajo.

Entre las desvinculaciones mencionó a quien definió como “su mano derecha en Barcelona” y a otro empleado llamado Jesús, lo que, según remarcó, evidencia el clima de tensión que rodea al caso y la forma en que Botana habría reaccionado frente a esta crisis interna.

La cifra millonaria que tendrá que pagar el marido de Maru Botana por la denuncia en su contra

Ante el avance de la causa en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.º 47, los abogados optaron por un acuerdo transaccional.El 9 de diciembre se habría abonado un primer pago de 22 millones de pesos, seguido por un esquema de cuotas en dólares. Según precisó, la primera cuota sería de 11 mil dólares el pasado 8 de enero y luego 2 mil dólares mensuales hasta completar la suma acordada.

