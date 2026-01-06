Sorpresivo repunte: ¿cuánto midió el rating de la primera gala de eliminación del año de MasterChef?

Una nueva gala de eliminación se llevó a cabo en la cocina más famosa del mundo, aunque los números estuvieron lejos de las marcas que logró el programa en su estreno en octubre del año pasado. Sin embargo, las mediciones mejoraron tras un domingo que encendió las alarmas, y el MasterChef Celebrity logró superar la barrera de los 10 puntos.
MasterChef Celebrity celebró su primera gala de eliminación del año que resultó en una salida, para muchos, inesperada. Sofi Martínez, una de las participantes más relevantes del programa, abandonó las cocinas tras un plato que no convenció al jurado. Aquella edición tuvo gran repercusión en las redes y logró mejorar los pronósticos, tras el bajo rating que se registró el domingo (día de mayor encendido), con una marca de 9.2 puntos.
El rating de MasterChef al comienzo
Pasadas las 22:15 arrancó la edición decisiva del reality de cocina más famoso del mundo. Para ese momento, el programa había alcanzado un piso de 9.1. En esta entrega, los participantes de delantal blanco observaban desde el balcón; entre ellos Leandro “Chino” Leunis, quien consiguió el pasaporte para la próxima semana, asegurándose su lugar con unas ribs que preparó con ingredientes del mercado extremo.
En la cocina se instalaron quienes se mantuvieron en la cuerda floja: la Joaqui, Claudio ‘Turco’ Husaín, Sofi Martínez, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Sofi Gonet, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli, quienes tuvieron que darlo todo para seguir dentro del certamen.
Un programa lleno de tensión y buenos números
Los famosos tuvieron que sortear la prueba de cocinar el mejor plato con mollejas en 60 minutos. “Las pueden blanquear previamente en agua o cocinar directamente con el fuego muy bajo”, les indicó Betular. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 10.3, rompiendo la barrera que había preocupado en días anteriores. Aunque este número estuvo lejos de los 18.5 que registró el primer programa en octubre, resultó auspicioso tras jornadas de bajo puntaje.
Tras una jornada de tensión y expectativas, los cocineros finalizaron sus platos con devoluciones dispares. Los destacados fueron Evangelina Anderson, con su plato de milanesa de mollejas con puré de hinojos, por el que fue felicitada; seguida de La “Reini”, quien sorprendió con unas mollejas a la plancha con cremoso de zanahoria, cardamomo y anís; y La Joaqui, con mollejas sobre puré de zanahoria con criolla de manzana, pepino y eneldo.
¿En cuánto terminó el rating de MasterChef?
Marixa Balli recibió elogios por parte del jurado al cocinar mollejas a la plancha con ensalada fresca de manzana, apio, durazno y perejil, al igual que el Turco Husaín, que presentó mollejas a la crema de queso azul y zanahorias glaseadas, combinación que le valió los halagos de los expertos.
En la cuerda floja se mantuvieron Ian Lucas, con las mollejas a la plancha con puré de chauchas y un chutney de durazno y damasco poco logrado; Miguel Ángel Rodríguez, quien presentó mollejas a la sartén con provenzal y arroz de color; y Sofi Martínez, con su picada gourmet que no convenció.
MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 11.9 puntos, en la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez quedaron en la instancia más complicada. Finalmente, la periodista deportiva fue eliminada. “En algún momento tenía que pasar. Muchas gracias a todos, tengo un nudo en la garganta. Yo vengo del palo del periodismo donde el protagonista siempre es el otro y acá hay que sacar ese personaje, con lo cual fue un aprendizaje muy grande. Esto para mí fue como un viaje de egresados”, se despidió visiblemente emocionada.