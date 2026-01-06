Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

Sorpresivo repunte: ¿cuánto midió el rating de la primera gala de eliminación del año de MasterChef?

Tras jornadas de números inquietantes, el último programa de MasterChef logró destacarse.

¿Cuánto midió el rating del último porgarma de MasterChef? ¿Cuánto midió el rating del último porgarma de MasterChef? Fuente: Captura Telefe
Hace 2 Hs

Una nueva gala de eliminación se llevó a cabo en la cocina más famosa del mundo, aunque los números estuvieron lejos de las marcas que logró el programa en su estreno en octubre del año pasado. Sin embargo, las mediciones mejoraron tras un domingo que encendió las alarmas, y el MasterChef Celebrity logró superar la barrera de los 10 puntos.

"¿Dónde quedó el sentido común?": el descontento en Masterchef por el desafío "extremo" de Maru Botana

¿Dónde quedó el sentido común?: el descontento en Masterchef por el desafío extremo de Maru Botana

MasterChef Celebrity celebró su primera gala de eliminación del año que resultó en una salida, para muchos, inesperada. Sofi Martínez, una de las participantes más relevantes del programa, abandonó las cocinas tras un plato que no convenció al jurado. Aquella edición tuvo gran repercusión en las redes y logró mejorar los pronósticos, tras el bajo rating que se registró el domingo (día de mayor encendido), con una marca de 9.2 puntos.

El rating de MasterChef al comienzo

Pasadas las 22:15 arrancó la edición decisiva del reality de cocina más famoso del mundo. Para ese momento, el programa había alcanzado un piso de 9.1. En esta entrega, los participantes de delantal blanco observaban desde el balcón; entre ellos Leandro “Chino” Leunis, quien consiguió el pasaporte para la próxima semana, asegurándose su lugar con unas ribs que preparó con ingredientes del mercado extremo.

En la cocina se instalaron quienes se mantuvieron en la cuerda floja: la Joaqui, Claudio ‘Turco’ Husaín, Sofi Martínez, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Sofi Gonet, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli, quienes tuvieron que darlo todo para seguir dentro del certamen.

Un programa lleno de tensión y buenos números 

Los famosos tuvieron que sortear la prueba de cocinar el mejor plato con mollejas en 60 minutos. “Las pueden blanquear previamente en agua o cocinar directamente con el fuego muy bajo”, les indicó Betular. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 10.3, rompiendo la barrera que había preocupado en días anteriores. Aunque este número estuvo lejos de los 18.5 que registró el primer programa en octubre, resultó auspicioso tras jornadas de bajo puntaje.

Tras una jornada de tensión y expectativas, los cocineros finalizaron sus platos con devoluciones dispares. Los destacados fueron Evangelina Anderson, con su plato de milanesa de mollejas con puré de hinojos, por el que fue felicitada; seguida de La “Reini”, quien sorprendió con unas mollejas a la plancha con cremoso de zanahoria, cardamomo y anís; y La Joaqui, con mollejas sobre puré de zanahoria con criolla de manzana, pepino y eneldo.

¿En cuánto terminó el rating de MasterChef?

Marixa Balli recibió elogios por parte del jurado al cocinar mollejas a la plancha con ensalada fresca de manzana, apio, durazno y perejil, al igual que el Turco Husaín, que presentó mollejas a la crema de queso azul y zanahorias glaseadas, combinación que le valió los halagos de los expertos.

En la cuerda floja se mantuvieron Ian Lucas, con las mollejas a la plancha con puré de chauchas y un chutney de durazno y damasco poco logrado; Miguel Ángel Rodríguez, quien presentó mollejas a la sartén con provenzal y arroz de color; y Sofi Martínez, con su picada gourmet que no convenció.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 11.9 puntos, en la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez quedaron en la instancia más complicada. Finalmente, la periodista deportiva fue eliminada. “En algún momento tenía que pasar. Muchas gracias a todos, tengo un nudo en la garganta. Yo vengo del palo del periodismo donde el protagonista siempre es el otro y acá hay que sacar ese personaje, con lo cual fue un aprendizaje muy grande. Esto para mí fue como un viaje de egresados”, se despidió visiblemente emocionada.

Temas Masterchef
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ian Lucas y Evangelina Anderson, cada vez más cerca: la escena que dio que hablar en MasterChef

Ian Lucas y Evangelina Anderson, cada vez más cerca: la escena que dio que hablar en MasterChef

¿Dónde quedó el sentido común?: el descontento en Masterchef por el desafío extremo de Maru Botana

"¿Dónde quedó el sentido común?": el descontento en Masterchef por el desafío "extremo" de Maru Botana

Así luce hoy Martina, la hija de Andy Chango que heredó el estilo de su padre

Así luce hoy Martina, la hija de Andy Chango que heredó el estilo de su padre

“Adolescencia” encabeza las nominaciones a los Critic's Choice

“Adolescencia” encabeza las nominaciones a los Critic's Choice

Películas imperdibles en pleno Año Nuevo

Películas imperdibles en pleno Año Nuevo

Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
5

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

El control de YMAD quedó para Catamarca
6

El control de YMAD quedó para Catamarca

Más Noticias
Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios