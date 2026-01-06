Sorpresivo repunte: ¿cuánto midió el rating de la primera gala de eliminación del año de MasterChef?

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 11.9 puntos, en la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez quedaron en la instancia más complicada. Finalmente, la periodista deportiva fue eliminada. “En algún momento tenía que pasar. Muchas gracias a todos, tengo un nudo en la garganta. Yo vengo del palo del periodismo donde el protagonista siempre es el otro y acá hay que sacar ese personaje, con lo cual fue un aprendizaje muy grande. Esto para mí fue como un viaje de egresados”, se despidió visiblemente emocionada.