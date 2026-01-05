Secciones
"¿Dónde quedó el sentido común?": el descontento en Masterchef por el desafío "extremo" de Maru Botana

El caos y los gritos signaron la jornada de Masterchef, donde los participantes debieron enfrentarse a un desafío que redobló la apuesta de las galas de eliminación.

Maru Botana debutó en Masterchef y el desafío causó el descontento de los participantes. Maru Botana debutó en Masterchef y el desafío causó el descontento de los participantes. Fuente: Captura Telefe
Por Luisina Acosta Hace 24 Min

El reemplazo de Damián Betular no vino con treguas para los participantes de Masterchef Celebrity. La competencia de cocina más importante del mundo recibió a una de las expertas gastronómicas más renombradas de nuestro país, Maru Botana, quien no se lo puso sencillo a los competidores amateur. Para la ocasión, los cocineros debieron enfrentarse al “desafío extremo” que la jurado les propuso en la gala de eliminación.

Maru Botana debutó como jurado en el último programa de Masterchef y su propuesta dejó desconcertados a los competidores, quienes debieron arreglárselas en un mercado surrealista, colmado de obstáculos giratorios, muñecos gigantes y colores estridentes que complicaron el trabajo desde un principio.

Una tensa bienvenida y los rumores del set

Wanda Nara fue la encargada de anunciar la llegada de su “gran amiga”, de quien advirtió que “no era menos exigente” que Damián Betular. Apenas instalada en la tarima del jurado, Maru Botana preguntó con picardía por algún vínculo en el programa. “¿Se armó un romance o algo?”, lanzó sin rodeos ante las exclamaciones sorprendidas del jurado. “¿Vos sentís acá ‘olor a amor’?”, le preguntó Nara, a lo que respondió: “Sí, hay mucho amor acá”, haciendo un guiño a los rumores de la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Luego, Germán Martitegui advirtió que Maru también “dejaba corazones rotos” en las cocinas en las que participaba.

Pronto, el clima se volvió más serio y Maru anunció lo que les esperaba en aquella jornada: “Hoy solo les puedo asegurar que van a vivir una noche extrema”, exclamó la cocinera mientras el semblante de los participantes cambiaba a una expresión más preocupada. En ese momento, un telón cayó de la entrada del mercado, y un cartel de colores estridentes y unas barras giratorias amenazantes se presentaron frente a ellos.

Un mercado con reglas imposibles

“Como esta noche el mercado es extremo, pensamos en modificar el tiempo que van a pasar ahí adentro”, anunció Germán Martitegui. Los participantes, aliviados, asintieron asumiendo que habría un mayor margen de elección. “Así que tienen dos minutos y medio”, exclamó el chef, provocando el disgusto de todos los jugadores.

“¿Pero de qué estamos hablando?”, se quejó Sofi Martínez ante la consigna, quien luego reiteró su descontento: “¿Dónde quedó el sentido común?”. Por último, y usando las palabras de Maru, Martitegui avisó que nada de lo escogido en el mercado se podía dejar de lado. “Todo lo que traigan del mercado lo van a tener que usar porque a ella no le gusta desperdiciar”, concluyó el jurado.

Obstáculos, gritos y el consuelo final

El mercado se convirtió en una pesadilla para los jugadores. Evangelina Anderson fue la primera en adentrarse en la pista de obstáculos. Sin espacio para maniobrar, la participante debió arreglárselas entre pelotas gigantes y productos en lugares cambiados; un laberinto de cintas que luego se convirtió en una amenaza. Con un grito desesperado, la jugadora se topó con unos muñecos inflables gigantes que comenzaron a perseguirla, haciendo aquella escena más complicada de lo que ya parecía.

La participante logró terminar las compras y a la salida recibió el abrazo de consuelo de Ian Lucas, quien la esperaba en la puerta. Acto seguido, él fue quien se enfrentó al mercado, así como el resto de jugadores que debieron arreglárselas en un desafío que redobló la apuesta de las galas de eliminación.

