"¿Dónde quedó el sentido común?": el descontento en Masterchef por el desafío "extremo" de Maru Botana

Una tensa bienvenida y los rumores del set

Wanda Nara fue la encargada de anunciar la llegada de su “gran amiga”, de quien advirtió que “no era menos exigente” que Damián Betular. Apenas instalada en la tarima del jurado, Maru Botana preguntó con picardía por algún vínculo en el programa. “¿Se armó un romance o algo?”, lanzó sin rodeos ante las exclamaciones sorprendidas del jurado. “¿Vos sentís acá ‘olor a amor’?”, le preguntó Nara, a lo que respondió: “Sí, hay mucho amor acá”, haciendo un guiño a los rumores de la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Luego, Germán Martitegui advirtió que Maru también “dejaba corazones rotos” en las cocinas en las que participaba.