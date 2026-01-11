El tiempo estará soleado y cálido este domingo en Tucumán

El pronóstico del tiempo para el segundo fin de semana de enero anticipa una jornada soleada, cálida y sin probabilidades de lluvias en la capital, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas en los Valles Calchaquíes. La máxima llegaría a los 30 °C, mientras que n Tafí del Valle la térmica sería de 20 °C.
La mañana comenzó con una nubosidad y una humedad del 80%, mientras que la temperatura mínima fue de 21 °C. Los vientos fueron del sector norte, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura subirá rápidamente durante la mañana y para el mediodía se anuncia cielo mayormente despejado y una térmica de 28 °C. La humedad será cercana al 65% y los vientos soplarán desde el este.
Para la tarde se espera nubosidad variable y una máxima de 30 °C, con una sensación térmica que podría llegar a los 33 °C. La humedad superaría el 50% y los vientos serían suaves del sector noreste.
Hacia la noche el cielo se volvería a despejar y la humedad llegaría al 75%. La temperatura descendería hasta los 25 °C, para cerrar una jornada con viento desde el norte.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tafí del Valle?
El pronóstico del tiempo anuncia para Tafí del Valle una jornada inestable, con lapsos soleados y con nubosidad variable. La máxima llegaría a los 20 °C y se esperan tormentas a partir de la siesta.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN pronostica temperaturas en alza para la próxima semana y el ingreso de un frente lluvioso. Para el lunes se anuncian 32 °C mientras que el martes la máxima rondaría a los 34 °C, previos a una tarde/noche marcadas por las lluvias y las tormentas.