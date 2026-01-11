Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo estará soleado y cálido este domingo en Tucumán

La temperatura mínima fue de 21 °C. La nubosidad podría aumentar con el paso de las horas. El pronóstico.

AL CERRO. Una visita al Cristo de San Javier es uno de los planes de domingo más buscados por los turistas y los propios tucumanos. AL CERRO. Una visita al Cristo de San Javier es uno de los planes de domingo más buscados por los turistas y los propios tucumanos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

El pronóstico del tiempo para el segundo fin de semana de enero anticipa una jornada soleada, cálida y sin probabilidades de lluvias en la capital, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas en los Valles Calchaquíes. La máxima llegaría a los 30 °C, mientras que n Tafí del Valle la térmica sería de 20 °C.

La mañana comenzó con una nubosidad y una humedad del 80%, mientras que la temperatura mínima fue de 21 °C. Los vientos fueron del sector norte, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  

La temperatura subirá rápidamente durante la mañana y para el mediodía se anuncia cielo mayormente despejado y una térmica de 28 °C. La humedad será cercana al 65% y los vientos soplarán desde el este. 

Para la tarde se espera nubosidad variable y una máxima de 30 °C, con una sensación térmica que podría llegar a los 33 °C. La humedad superaría el 50% y los vientos serían suaves del sector noreste. 

Hacia la noche el cielo se volvería a despejar y la humedad llegaría al 75%. La temperatura descendería hasta los 25 °C, para cerrar una jornada con viento desde el norte. 

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tafí del Valle?

El pronóstico del tiempo anuncia para Tafí del Valle una jornada inestable, con lapsos soleados y con nubosidad variable. La máxima llegaría a los 20 °C y se esperan tormentas a partir de la siesta.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica temperaturas en alza para la próxima semana y el ingreso de un frente lluvioso. Para el lunes se anuncian 32 °C mientras que el martes la máxima rondaría a los 34 °C, previos a una tarde/noche marcadas por las lluvias y las tormentas. 

Temas TucumánTafí del ValleServicio Meteorológico NacionalSan JavierVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Alerta por calor: cómo reconocer y prevenir la deshidratación, según expertos

Alerta por calor: cómo reconocer y prevenir la deshidratación, según expertos

Lo más popular
Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich
1

Jaldo y el dilema del poder: los espejos de Manzur y Alperovich

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia
2

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán
3

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo
4

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025
5

Las infracciones de tránsito se incrementaron un 47% en la Capital entre 2024 y 2025

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante
6

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante

Más Noticias
El boom del real state donde el lifestyle se destaca

El boom del real state donde el lifestyle se destaca

Alerta amarilla por vientos este domingo 11 de enero: qué provincia está afectada

Alerta amarilla por vientos este domingo 11 de enero: qué provincia está afectada

El trastorno del sueño que podría anticipar Parkinson o demencia años antes

El trastorno del sueño que podría anticipar Parkinson o demencia años antes

Emergencia en La Patagonia: ¿los incendios son intencionales?

Emergencia en La Patagonia: ¿los incendios son intencionales?

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante

Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante

Cerro Muñoz, la cumbre que no quería ser frontera

Cerro Muñoz, la cumbre que no quería ser frontera

Sexualmente hablando: anti-seductores II

Sexualmente hablando: anti-seductores II

A días de cumplir nueve años, la Ley de Arbolado sigue sin reglamentarse

A días de cumplir nueve años, la Ley de Arbolado sigue sin reglamentarse

Comentarios