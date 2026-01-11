Se vuelve a reunir la mesa política: la estrategia legislativa, bajo análisis

En el encuentro, los funcionarios de confianza del líder de La Libertad Avanza analizarán los temas clave en la agenda del gobierno. Y la Reforma Laboral asoma como el principal debate que deberá afrontar el espacio de Milei en el Congreso. En ese sentido, será fundamental el papel que cumpla el ministro del Interior, Diego Santilli. Sucede que, entre los principales cambios, la iniciativa plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda.