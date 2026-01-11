Se vuelve a reunir la mesa política: la estrategia legislativa, bajo análisis

La mesa política que responde al presidente Javier Milei volverá a reunirse esta semana, tras un receso por el verano, para analizar la estrategia que permita sumar los votos necesarios en el Congreso para aprobar la Reforma Laboral, en febrero.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió anticipar la convocatoria a la reunión, que estaba prevista para el lunes 19, pero finalmente se celebrará el viernes 16.
En el encuentro, los funcionarios de confianza del líder de La Libertad Avanza analizarán los temas clave en la agenda del gobierno. Y la Reforma Laboral asoma como el principal debate que deberá afrontar el espacio de Milei en el Congreso. En ese sentido, será fundamental el papel que cumpla el ministro del Interior, Diego Santilli. Sucede que, entre los principales cambios, la iniciativa plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda.
Según los gobernadores, eso reduce la base tributaria de la cual se distribuyen los fondos, lo que redundaría en menores envíos automáticos de recursos a los distritos. Santilli ya inició la rueda de contactos con mandatarios, que proseguirá esta semana, sin fecha confirmada para el tucumano Osvaldo Jaldo.