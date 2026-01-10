Estrategia y magia: Milei busca liderar la derecha regional; con Trump, nunca nada es lo que parece

Mientras puso por delante la lucha con el narco, desde lo estratégico Trump primero que nada apuntó al petróleo, le hizo creer a muchos que ésa era su principal ambición, pero en realidad lo que buscó fue desactivar las entregas a sus enemigos, a los que intenta remover de la región, aunque eso pueda significar un nuevo reparto del mundo en tres. Y tras esta hipótesis surgen otros interrogantes: ¿qué hacer (y qué tolerar) con otros países de los respectivos patios traseros, como Cuba, Ucrania y Taiwán? Es decir que el caso Venezuela que comenzó como la remoción de un dictador, ahora pasó a ser una situación de envergadura global. Con Trump, como con los magos de salón, nunca nada es lo que parece.