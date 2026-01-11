Jazzper graba su primer disco para abrir una nueva etapa

La única manera de comenzar una nueva etapa es cerrando la anterior. Y Jazzper lo quiere hacer a pura música: este jueves, a las 19 y en la librería El Griego (Muñecas 285), el grupo realizará un recital especial, ya que implicará grabar en vivo su primer disco y, en simultáneo, empezar a despedir a uno de sus integrantes, que deja Tucumán.
“Uno de los motivos que nos llevaron a este recital es dejar un registro de la formación actual, que va a sufrir modificaciones porque Henry Colt, nuestro integrante norteamericano, se va a vivir fuera de la provincia”, explica Andrés Zamora, uno de los miembros del quinteto (ver “La formación actual”).
- ¿Qué implica llegar al disco?
- El año pasado fue muy movido para la banda, con muchos proyectos muy distintos, y pensábamos que terminarlo con la grabación de un material era el cierre perfecto. Originalmente estaba pensado que suceda en diciembre, pero por cuestiones de agenda lo pasamos para enero.
- ¿Por qué eligieron hacerla en público?
- Queremos celebrar este momento con nuestro público; ahí cerró la idea de no solo hacer una grabación sino también de hacerla con la gente. Además también lo vamos a registrar en video, aprovechando un lugar tan lindo como El Griego.
- ¿Qué les da el vivo?
- El público completa la ecuación, le da sentido a todo lo que hacemos: nos gusta mucho tocar en vivo porque nos alimenta y, como cierre de etapa, nos parecía importante hacerlo con gente.
- ¿Cuál será el repertorio y por que eligieron esos temas?
- Nuestro repertorio es muy variado, pero casi todas las canciones tienen un denominador común: no son nuevas, tienen muchos años. Las elegimos un poco porque nos gustan y otro poco pensando en nuestra instrumentación y en cómo podemos sacarles el jugo. Algunas las tocará la banda sola y en otras contamos con invitados: por un lado The Tramps (el grupo que integran Valentina Córdoba, Agustina Caimi, Salma Arabia y Victoria Piku Lohezic), un cuarteto femenino de voces con el que nos acompañamos desde hace un tiempo y con el que logramos mucha química y amistad; y además estará el talentoso intérprete Kevin Georgieff con su clarinete.
- ¿Qué les interesa transmitir con su música?
- Queremos compartir lo que nos sucede a nosotros cuando tocamos: disfrute, alegría, trasladarnos a otros paisajes y tiempos, viajar con los sonidos. Si logramos algo de eso en el público, ya estamos.
- ¿Cómo ven al jazz tucumano?
- Goza de buena salud. Tenemos festivales, ciclos en bares y restaurantes prácticamente todas las semanas y un montón de bandas que van desde nuestros “maestros”, como por ejemplo las formaciones de Rony López, por nombrar alguno, hasta bandas jóvenes que se acercan al género desde distintos estilos, como Los Niños del Latin Jazz, las Natural Trío, El Club de Mora o los Primogénitos del Jazz. Todas tienen un gran nivel y que mantienen vivo nuestro jazz.
La formación actual
Un estilo festivo
Jazzper es un quinteto de jazz local, que se caracteriza por desarrollar un estilo festivo en su repertorio. Abarcan clásicos del ragtime, swing, dixieland y gypsy jazz, además de bossa nova y boleros. También incursionan presentando composiciones propias. La banda está actualmente integrada por Amaro Sánchez en vientos, Andrés Zamora en percusión con washboard (tabla de lavar), Miguel Gilabert en bajo, Henry Colt en banjo y Silvio Rodríguez Aragón en guitarra. Colt, de origen norteamericano, dejará la provincia próximamente; la banda todavía no decidió si será reemplazado por otro músico.