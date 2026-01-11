Jazzper graba su primer disco para abrir una nueva etapa

- Nuestro repertorio es muy variado, pero casi todas las canciones tienen un denominador común: no son nuevas, tienen muchos años. Las elegimos un poco porque nos gustan y otro poco pensando en nuestra instrumentación y en cómo podemos sacarles el jugo. Algunas las tocará la banda sola y en otras contamos con invitados: por un lado The Tramps (el grupo que integran Valentina Córdoba, Agustina Caimi, Salma Arabia y Victoria Piku Lohezic), un cuarteto femenino de voces con el que nos acompañamos desde hace un tiempo y con el que logramos mucha química y amistad; y además estará el talentoso intérprete Kevin Georgieff con su clarinete.