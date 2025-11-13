Llega el Festival Tucumán Jazz: estos son los artistas que se presentarán

La cultura tucumana tiene sus caballos de batalla que cada vez se consolidan más. Como cada año, este noviembre se celebrará el Festival Tucumán Jazz que se realizará hasta el domingo 16. Es la sexta edición que se realiza en la provincia y que se convirtió en uno de los estandartes de la cultura local, que no solo tiene una propuesta folklórica para ofrecer.
Este año, el festival cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Italiano di Cultura di Córdoba y la Dirección de Cultura de Monteros. Desde el miércoles 12, los tucumanos pueden acceder a espectáculos para escuchar lo mejor del jazz local, de la región e internacional.
Las sedes del evento este año serán el Teatro San Martín, el Teatro Orestes Caviglia y distintos espacios culturales como bares y centros artísticos. Las entradas serán populares y promocionales en los escenarios principales. Las generales en el San Martín tendrán un valor de $10.000 –$5.000 para jubilados y estudiantes que presenten documentación respaldatoria– y las generales $5.000 en las boleterías de los teatros y en culturadetucuman.entradanet.com.
Festival Tucumán Jazz: jueves 13 de noviembre
Librería Cúspide (Yerba Buena – Av. Aconquija 1238) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías
A las 19 – Tres Piernas. Entrada libre y gratuita
Teatro San Martín
A las 21 – Club de Mora & Jime Peñalba
Teatro Orestes Caviglia
A las 20 – 12 Cuerdas y Xavier M. & Cin C
Bar El Industrial (Tafí Viejo) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
A las 22 – Garufa Entrada libre y gratuita
Festival Tucumán Jazz: viernes 14 de noviembre
Librería El Griego (Muñecas 287) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías
A las 19 – JazzPer. Entrada libre y gratuita
Teatro San Martín
A las 21 – Trío: Oscar Giunta Supertrío
Teatro Orestes Caviglia
A las 20 – Primogénitos & Flor Escalante
Bar Irlanda (Catamarca 360) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
A las 22 – Germán Siman, Néstor Estorello (Córdoba), Rony López y Julio González Goytía. Entrada libre y gratuita
Bar Almendra (Monteros) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
A las 22 – Black Soul & Natural Trío. Entrada libre y gratuita
Bar Mancora (Congreso 176) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
A las 22 – Contrabando. Entrada libre y gratuita
Festival Tucumán Jazz: sábado 15 de noviembre
Librería El Ateneo (25 de Mayo 182) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías
A las 12 – Bemol. Entrada libre y gratuita
Foyer del Teatro San Martín
De 17 a 19 – Masterclass del baterista Oscar Giunta
Teatro San Martín
A las 21 – Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia
Teatro Orestes Caviglia
A las 20 – Nuevo Jazz Trío & Los Hijos de Saturno
Bar Olaf (San Juan 1102) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
A las 22 – Trío Mc Trío. Entrada libre y gratuita
Festival Tucumán Jazz: domingo 16 de noviembre
Teatro San Martín
A las 20 – Concierto de cierre. Desde Italia, Javier Girotto & Aires Tango
Bar Boris (San Juan 1131) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
A las 21 – Rafa Romano, Javier Podazza & Pedro Gómez. Entrada libre y gratuita
Alcurnia Bar Wine (25 de Mayo 760) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
A las 22 – Juan Manuel Escalante. Entrada libre y gratuita