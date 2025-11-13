Secciones
CulturaMúsica

Llega el Festival Tucumán Jazz: estos son los artistas que se presentarán

Músicos y cantantes locales, nacionales e internacionales lucirán en la cartelera de la sexta edición del festival.

Llega el Festival Tucumán Jazz: estos son los artistas que se presentarán Foto: Ente Tucumán Turismo
Hace 27 Min

La cultura tucumana tiene sus caballos de batalla que cada vez se consolidan más. Como cada año, este noviembre se celebrará el Festival Tucumán Jazz que se realizará hasta el domingo 16. Es la sexta edición que se realiza en la provincia y que se convirtió en uno de los estandartes de la cultura local, que no solo tiene una propuesta folklórica para ofrecer.

Filo Rock: la Facultad de la UNT despide el año con shows de ocho bandas tucumanas

Filo Rock: la Facultad de la UNT despide el año con shows de ocho bandas tucumanas

Este año, el festival cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Italiano di Cultura di Córdoba y la Dirección de Cultura de Monteros. Desde el miércoles 12, los tucumanos pueden acceder a espectáculos para escuchar lo mejor del jazz local, de la región e internacional.

Las sedes del evento este año serán el Teatro San Martín, el Teatro Orestes Caviglia y distintos espacios culturales como bares y centros artísticos. Las entradas serán populares y promocionales en los escenarios principales. Las generales en el San Martín tendrán un valor de $10.000 –$5.000 para jubilados y estudiantes que presenten documentación respaldatoria– y las generales $5.000 en las boleterías de los teatros y en culturadetucuman.entradanet.com.

Festival Tucumán Jazz: jueves 13 de noviembre

Librería Cúspide (Yerba Buena – Av. Aconquija 1238) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

A las 19 – Tres Piernas. Entrada libre y gratuita

Teatro San Martín

A las 21 – Club de Mora & Jime Peñalba

Teatro Orestes Caviglia

A las 20 – 12 Cuerdas y Xavier M. & Cin C

Bar El Industrial (Tafí Viejo) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

A las 22 – Garufa  Entrada libre y gratuita

Festival Tucumán Jazz: viernes 14 de noviembre

Librería El Griego (Muñecas 287) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

A las 19 – JazzPer. Entrada libre y gratuita

Teatro San Martín

A las 21 – Trío: Oscar Giunta Supertrío

Teatro Orestes Caviglia

A las 20 – Primogénitos & Flor Escalante

Bar Irlanda (Catamarca 360) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

A las 22 – Germán Siman, Néstor Estorello (Córdoba), Rony López y Julio González Goytía. Entrada libre y gratuita

Bar Almendra (Monteros) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

A las 22 – Black Soul & Natural Trío. Entrada libre y gratuita

Bar Mancora (Congreso 176) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

A las 22 – Contrabando. Entrada libre y  gratuita

Festival Tucumán Jazz: sábado 15 de noviembre

Librería El Ateneo (25 de Mayo 182) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

A las 12 – Bemol. Entrada libre y gratuita

Foyer del Teatro San Martín

De 17 a 19 – Masterclass del baterista Oscar Giunta

Teatro San Martín

A las 21 – Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia

Teatro Orestes Caviglia

A las 20 – Nuevo Jazz Trío &  Los Hijos de Saturno

Bar Olaf (San Juan 1102) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

A las 22 – Trío Mc Trío. Entrada libre y gratuita

Festival Tucumán Jazz: domingo 16 de noviembre

Teatro San Martín

A las 20 – Concierto de cierre. Desde Italia, Javier Girotto & Aires Tango

Bar Boris (San Juan 1131) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

A las 21 – Rafa Romano, Javier Podazza & Pedro Gómez. Entrada libre y gratuita

Alcurnia Bar Wine (25 de Mayo 760) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

A las 22 – Juan Manuel Escalante. Entrada libre y gratuita

Temas Teatro San Martínsala Orestes Caviglia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Morrissey volvió a cancelar su show en Argentina: ¿qué pasó con el cantante?

Morrissey volvió a cancelar su show en Argentina: ¿qué pasó con el cantante?

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

El Pre Cosquín se vivirá en Tucumán: convocatoria a artistas folklóricos que quieran participar del festival cordobés

El Pre Cosquín se vivirá en Tucumán: convocatoria a artistas folklóricos que quieran participar del festival cordobés

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios