Independiente enfrenta a Alianza Lima en un día plagado de amistosos
A pesar de las tormentas que azotaron Montevideo durante toda la tarde, se confirmó que el duelo entre el "Rojo" y el club peruano por la Serie Río de la Plata se disputará. Mientras tanto, en Buenos Aires hubo acción para varios clubes de la Liga Profesional.
A pesar de que las intensas nubes amenazaron con suspender la jornada en Uruguay, el balón rodará finalmente en Montevideo. Tras una tarde de incertidumbre por las fuertes tormentas que azotaron la capital uruguaya, la organización de la Serie Río de la Plata ratificó la realización del encuentro entre Independiente y Alianza Lima.
El equipo de Avellaneda buscará aprovechar este compromiso internacional para seguir aceitando el funcionamiento colectivo, en un escenario que se vio castigado por el clima pero que, tras las inspecciones de último momento, se encuentra en condiciones para el juego.
Jornada de pruebas en Buenos Aires
Mientras el "Rojo" aguarda por su presentación en tierras charrúas, varios equipos de la Liga Profesional aprovecharon la mañana y la tarde de este sábado para sumar rodaje ante rivales de distintas categorías.
En uno de los duelos más destacados entre equipos de Primera, Belgrano pisó fuerte frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El "Pirata" se impuso por 1-0, mostrando una sólida imagen defensiva y efectividad en el área rival.
Por su parte, en el predio de la Villa Olímpica, Vélez Sarsfield no pudo pasar del empate ante el modesto Midland. El encuentro terminó 1-1, dejando al cuerpo técnico del "Fortín" con varios apuntes por corregir, especialmente en la generación de juego ante un rival que se plantó bien atrás.
En el sur del Gran Buenos Aires, se dio un choque de estilos entre Huracán y Lanús. El equipo de Parque Patricios fue superior en los momentos clave y se quedó con el triunfo por 2-1, ratificando el buen momento de sus delanteros en esta pretemporada.
Finalmente, la goleada de la jornada quedó en manos de Argentinos Juniors. El conjunto de La Paternal mostró toda su jerarquía ante Sacachispas y le propinó un contundente 4-0. La fluidez ofensiva del "Bicho" fue demasiado para el equipo de Villa Soldati, que poco pudo hacer ante el volumen de juego del equipo de Primera.