Independiente enfrenta a Alianza Lima en un día plagado de amistosos

Finalmente, la goleada de la jornada quedó en manos de Argentinos Juniors. El conjunto de La Paternal mostró toda su jerarquía ante Sacachispas y le propinó un contundente 4-0. La fluidez ofensiva del "Bicho" fue demasiado para el equipo de Villa Soldati, que poco pudo hacer ante el volumen de juego del equipo de Primera.