Atlético Tucumán jugará la Serie Rio de la Plata y se medirá con grandes del continente

Atlético Tucumán empieza a delinear su pretemporada de cara a la temporada 2026 con una participación internacional que tomó impulso en las últimas semanas. El club tucumano fue confirmado en la Serie Río de la Plata 2026, torneo de verano que se juega en Uruguay.
La Serie Río de la Plata 2026, tendrá acción entre el 10 y el 23 de enero y reunirá a equipos de varias ligas sudamericanas en diferentes sedes uruguayas, incluyendo Montevideo y ciudades del interior, con el objetivo de ofrecer rodaje competitivo en pleno verano futbolístico.
Entre los clubes confirmados están varios representantes de Argentina, como Independiente y Unión de Santa Fe, además del propio Atlético Tucumán. Se espera por la confirmación oficial de clubes como San Lorenzo y Huracán.
Por otro lado, desde Paraguay se suman Olimpia y Cerro Porteño, mientras que por Chile estarán Colo Colo y Universidad de Concepción y desde Perú llegará Alianza Lima. Peñarol también será parte de la grilla de participantes, mientras que Nacional aún no ha sido confirmado.
Según lo previsto, el Decano partirá hacia Uruguay el 11 de enero para disputar al menos encuentros, programados para el 12 y el 15 de enero en Montevideo y Maldonado, respectivamente. Estas pruebas servirán para ganar ritmo futbolístico de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, cuyo arranque está previsto para finales de enero.
En la edición anterior, el decano disputó dos encuentros: En el primero, disputado en Maldonado, cayó por 3 a 2 ante Universidad Católica, con goles de Luis "El Pulga" Rodríguez y Marcelo Estigarribia. Posteriormente, fue superado 2 a 1 por Unión de Santa Fe en el Parque Viera de Montevideo, con un tanto de Rodríguez como descuento.