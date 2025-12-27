Atlético Tucumán jugará la Serie Rio de la Plata y se medirá con grandes del continente

En la edición anterior, el decano disputó dos encuentros: En el primero, disputado en Maldonado, cayó por 3 a 2 ante Universidad Católica, con goles de Luis "El Pulga" Rodríguez y Marcelo Estigarribia. Posteriormente, fue superado 2 a 1 por Unión de Santa Fe en el Parque Viera de Montevideo, con un tanto de Rodríguez como descuento.