Tenis: la "Legión Argentina" calienta motores en la previa al primer Grand Slam del año

Francisco Cerúndolo (21°) parte como el máximo favorito de la delegación nacional. En el ATP 250 de Adelaida, el porteño de 27 años hará su estreno directamente en los octavos de final, beneficiado por su condición de tercer preclasificado. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el alemán Daniel Altmaier y el español Jaume Munar.