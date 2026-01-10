Tenis: la "Legión Argentina" calienta motores en la previa al primer Grand Slam del año

Con Francisco Cerúndolo como principal estandarte en Australia y una nutrida delegación en Nueva Zelanda, el tenis nacional busca ritmo competitivo antes del primer Grand Slam de 2026.
Francisco Cerúndolo (21°) parte como el máximo favorito de la delegación nacional. En el ATP 250 de Adelaida, el porteño de 27 años hará su estreno directamente en los octavos de final, beneficiado por su condición de tercer preclasificado. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el alemán Daniel Altmaier y el español Jaume Munar.
El certamen contará con el malagueño Alejandro Davidovich Fokina (14°) como primer favorito. Por su parte, el serbio Novak Djokovic sacudió el cuadro al confirmar su baja: el mejor de todos los tiempos decidió priorizar su puesta a punto física y enfocarse exclusivamente en el Abierto de Australia.
En Nueva Zelanda, el ATP 250 de Auckland contará con una fuerte presencia albiceleste en el cuadro principal: Sebastián Báez (43°): Llega con el envión anímico de la United Cup, donde logró victorias de peso ante rivales como Taylor Fritz. Debutará ante un jugador proveniente de la clasificación.
Tras su paso por Hong Kong, el platense Tomás Etcheverry (57°) buscará romper su racha negativa frente al portugués Nuno Borges.
Además, Camilo Ugo Carabelli (48°) tendrá un duelo regional ante el chileno Alejandro Tabilo, mientras que Francisco Comesaña y Mariano Navone completan la nómina con duros cruces ante el francés Valentin Royer y la promesa estadounidense Alex Michelsen, respectivamente.
Ambos certámenes son los últimos en la preparación de cara al Australian Open, la primera gran cita del 2026, que comenzará el próximo domingo; esta semana, diez tenistas argentinos jugarán la clasificación del Grand Slam buscando su lugar en el cuadro principal.