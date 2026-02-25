Un policía fue condenado por herir a un joven de un disparo

Garmendia informó que impugnará la sentencia. “Evidentemente, de la valoración de la prueba que hizo el juez, ha encontrado mucha razón en la defensa; lo que nosotros tenemos que determinar ahora es cuáles son los elementos de prueba que lo inclinaron a considerar que Campos sí realizó los disparos”, dijo. Además apuntó contra la postura del MPF. “Consideramos que la actuación de la fiscalía ha sido pésima. Han demorado seis años en llegar a juicio, han archivado la causa en un momento y la reabrieron después por presión de la víctima. Esa Fiscalía tiene causas gravísimas de hechos muy claros del personal policial que duermen en el sueño de los justos. Julián es un excelente policía, y la sociedad tucumana necesita policías al servicio como él”, afirmó.