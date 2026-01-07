Secciones
DeportesTenis

Argentina no pudo ante Suiza y quedó eliminada de la United Cup 2026

La serie de cuartos de final se definió en el dobles mixto, donde la dupla europea fue superior y selló el 2-1 en Perth, cortando la ilusión albiceleste.

GANADOR. Sebastián Báez aportó el único punto argentino en la serie, con un sólido triunfo ante Stan Wawrinka que mantuvo la esperanza hasta el dobles decisivo. GANADOR. Sebastián Báez aportó el único punto argentino en la serie, con un sólido triunfo ante Stan Wawrinka que mantuvo la esperanza hasta el dobles decisivo. AFP
Hace 33 Min

Argentina se quedó sin semifinales en la United Cup. El equipo nacional fue eliminado en los cuartos de final tras perder la serie 2-1 ante Suiza, en una definición que se resolvió en el dobles mixto y cortó una ilusión histórica.

La jornada comenzó cuesta arriba en Perth. En el primer punto de singles femenino, Belinda Bencic fue contundente frente a Solana Sierra y se impuso por 6-2 y 6-2 para darle la ventaja inicial al conjunto europeo.

La reacción argentina llegó de la mano de Sebastián Báez, que sostuvo el pulso en el singles masculino y venció a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. Con ese triunfo, el bonaerense sumó su tercera victoria en la competencia y volvió a emparejar la serie, reavivando las chances de un pase inédito a semifinales.

Con el cruce igualado 1-1, la definición quedó en manos del dobles mixto. Allí, la dupla argentina integrada por Lourdes Carlé y Guido Andreozzi no pudo sostener la paridad y cayó ante Bencic y Jakub Paul. El resultado, 6-3 y 6-3, selló el 2-1 definitivo a favor de Suiza y el pasaje europeo a las semifinales del torneo.

Más allá de la eliminación, el balance argentino fue positivo. Por primera vez en su historia, el seleccionado alcanzó los cuartos de final de la United Cup, luego de clasificarse como mejor segundo de su sede con un registro de cuatro victorias y dos derrotas en partidos. El nivel mostrado por Báez y el rendimiento colectivo dejaron señales alentadoras en una edición 2026 que marcó un nuevo paso adelante para el tenis argentino en competencias por equipos mixtos.

Temas Suiza Asociación Argentina de TenisArgentinaSebastián BáezSolana SierraLourdes Carlé
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calculadora en mano: qué resultados necesita Argentina para clasificarse a cuartos de la United Cup

Calculadora en mano: qué resultados necesita Argentina para clasificarse a cuartos de la United Cup

Histórico: Argentina logró la clasificación y jugará los cuartos de final de la United Cup ante Suiza

Histórico: Argentina logró la clasificación y jugará los cuartos de final de la United Cup ante Suiza

El mejor triunfo de Sebastián Báez no le alcanzó a Argentina en la United Cup

El mejor triunfo de Sebastián Báez no le alcanzó a Argentina en la United Cup

De la mano de Báez y Sierra, Argentina comenzó pisando fuerte en la United Cup

De la mano de Báez y Sierra, Argentina comenzó pisando fuerte en la United Cup

Lo más popular
Osvaldo Jaldo, el señor enigma
1

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
2

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján
3

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
4

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
5

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda
6

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda

Más Noticias
Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

San Martín de Tucumán confirmó dos nuevos refuerzos: de quiénes se trata

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Comentarios