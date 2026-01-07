Argentina no pudo ante Suiza y quedó eliminada de la United Cup 2026

Más allá de la eliminación, el balance argentino fue positivo. Por primera vez en su historia, el seleccionado alcanzó los cuartos de final de la United Cup, luego de clasificarse como mejor segundo de su sede con un registro de cuatro victorias y dos derrotas en partidos. El nivel mostrado por Báez y el rendimiento colectivo dejaron señales alentadoras en una edición 2026 que marcó un nuevo paso adelante para el tenis argentino en competencias por equipos mixtos.