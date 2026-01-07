Argentina no pudo ante Suiza y quedó eliminada de la United Cup 2026

Argentina se quedó sin semifinales en la United Cup. El equipo nacional fue eliminado en los cuartos de final tras perder la serie 2-1 ante Suiza, en una definición que se resolvió en el dobles mixto y cortó una ilusión histórica.
La jornada comenzó cuesta arriba en Perth. En el primer punto de singles femenino, Belinda Bencic fue contundente frente a Solana Sierra y se impuso por 6-2 y 6-2 para darle la ventaja inicial al conjunto europeo.
La reacción argentina llegó de la mano de Sebastián Báez, que sostuvo el pulso en el singles masculino y venció a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. Con ese triunfo, el bonaerense sumó su tercera victoria en la competencia y volvió a emparejar la serie, reavivando las chances de un pase inédito a semifinales.
Con el cruce igualado 1-1, la definición quedó en manos del dobles mixto. Allí, la dupla argentina integrada por Lourdes Carlé y Guido Andreozzi no pudo sostener la paridad y cayó ante Bencic y Jakub Paul. El resultado, 6-3 y 6-3, selló el 2-1 definitivo a favor de Suiza y el pasaje europeo a las semifinales del torneo.
Más allá de la eliminación, el balance argentino fue positivo. Por primera vez en su historia, el seleccionado alcanzó los cuartos de final de la United Cup, luego de clasificarse como mejor segundo de su sede con un registro de cuatro victorias y dos derrotas en partidos. El nivel mostrado por Báez y el rendimiento colectivo dejaron señales alentadoras en una edición 2026 que marcó un nuevo paso adelante para el tenis argentino en competencias por equipos mixtos.