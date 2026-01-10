Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán confirmó la lista de convocados para viajar a Uruguay con una baja importante

El cuerpo técnico definió los futbolistas que formarán parte de la delegación para disputar la Serie Río de la Plata, en una gira clave dentro de la preparación para la temporada 2026.

RUMBO A URUGUAY. Atlético Tucumán definió la lista de convocados para disputar la Serie Río de la Plata, en una gira que servirá para seguir ajustando el funcionamiento del equipo en plena pretemporada. RUMBO A URUGUAY. Atlético Tucumán definió la lista de convocados para disputar la Serie Río de la Plata, en una gira que servirá para seguir ajustando el funcionamiento del equipo en plena pretemporada. ./X @ATOficial
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán dio a conocer la nómina de jugadores que viajarán a Uruguay para disputar los dos encuentros amistosos correspondientes a la Serie Río de la Plata, el torneo internacional que forma parte de la puesta a punto rumbo a la temporada 2026.

El “Decano” continúa afinando detalles en la pretemporada, con el objetivo de sumar ritmo de competencia, rodaje futbolístico y experiencia internacional antes del inicio oficial del calendario. En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace definió una lista que incluye incorporaciones, futbolistas con continuidad en el plantel y jugadores en proceso de consolidación.

Los convocados son: Carlos Abeldaño, Martín Benítez, Manuel Brondo, Gabriel Compagnucci, Leandro Díaz, Leonel Di Plácido, Tomás Durso, Gianluca Ferrari, Clever Ferreira, Ignacio Galván, Ezequiel Godoy, Lautaro Godoy, Ramiro González, Ezequiel Ham, Luis Ingolotti, Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Martín Ortega, Kevin Ortíz, Ramiro Paunero, Facundo Pimienta, Lucas Román, Ramiro Ruíz Rodríguez, Adrián Sánchez, Renzo Tesuri, Luciano Vallejo, Leonel Vega y Maximiliano Villa.

La principal ausencia es la de Juan Infante, quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pantorrilla. El tiempo estimado de recuperación es de 15 días, motivo por el cual quedó al margen de la delegación que viajará a Montevideo para disputar el certamen.

La Serie Río de la Plata representa una instancia fundamental dentro del proceso de preparación, por el nivel de los rivales y también por la posibilidad de evaluar variantes, ajustar funcionamiento y seguir consolidando la idea de juego que pretende el cuerpo técnico.

Atlético Tucumán debutará en el torneo el 12 de enero, a las 21, frente a Cerro Largo, en el Estadio Charrúa, y volverá a presentarse el 15 de enero, a las 18.15, ante Progreso, en el Parque Saroldi, ambos encuentros en Montevideo.

Temas TucumánUruguayMontevideoLeandro DíazMartín BenítezRamiro Ruiz RodríguezLeonel Di PlácidoAdrián Sánchez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inter recibe a Bologna en San Siro con Lautaro Martínez como bandera

Inter recibe a Bologna en San Siro con Lautaro Martínez como bandera

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida
5

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

El milagro de Dios Villa y una hazaña inolvidable: el día que Atlético venció por primera vez a Boca

El milagro de "Dios" Villa y una hazaña inolvidable: el día que Atlético venció por primera vez a Boca

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Comentarios