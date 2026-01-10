Atlético Tucumán confirmó la lista de convocados para viajar a Uruguay con una baja importante

Atlético Tucumán dio a conocer la nómina de jugadores que viajarán a Uruguay para disputar los dos encuentros amistosos correspondientes a la Serie Río de la Plata, el torneo internacional que forma parte de la puesta a punto rumbo a la temporada 2026.
El “Decano” continúa afinando detalles en la pretemporada, con el objetivo de sumar ritmo de competencia, rodaje futbolístico y experiencia internacional antes del inicio oficial del calendario. En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace definió una lista que incluye incorporaciones, futbolistas con continuidad en el plantel y jugadores en proceso de consolidación.
Los convocados son: Carlos Abeldaño, Martín Benítez, Manuel Brondo, Gabriel Compagnucci, Leandro Díaz, Leonel Di Plácido, Tomás Durso, Gianluca Ferrari, Clever Ferreira, Ignacio Galván, Ezequiel Godoy, Lautaro Godoy, Ramiro González, Ezequiel Ham, Luis Ingolotti, Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Martín Ortega, Kevin Ortíz, Ramiro Paunero, Facundo Pimienta, Lucas Román, Ramiro Ruíz Rodríguez, Adrián Sánchez, Renzo Tesuri, Luciano Vallejo, Leonel Vega y Maximiliano Villa.
La principal ausencia es la de Juan Infante, quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pantorrilla. El tiempo estimado de recuperación es de 15 días, motivo por el cual quedó al margen de la delegación que viajará a Montevideo para disputar el certamen.
La Serie Río de la Plata representa una instancia fundamental dentro del proceso de preparación, por el nivel de los rivales y también por la posibilidad de evaluar variantes, ajustar funcionamiento y seguir consolidando la idea de juego que pretende el cuerpo técnico.
Atlético Tucumán debutará en el torneo el 12 de enero, a las 21, frente a Cerro Largo, en el Estadio Charrúa, y volverá a presentarse el 15 de enero, a las 18.15, ante Progreso, en el Parque Saroldi, ambos encuentros en Montevideo.