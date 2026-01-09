Intensidad, táctica y un show de tiros libres: así fue la penúltima práctica de Atlético Tucumán antes de viajar a Uruguay

“Veo al equipo muy bien, estoy muy contento. Todo lo que les pido lo metabolizan en la cancha y eso es muy bueno para el club. En lo físico están muy bien, pero en lo anímico están aún mejor. Están contentos con la idea, con lo que se viene y muy ilusionados”, contó el entrenador a la salida del complejo “Ojo de Agua”, relajado, pero visiblemente conforme por el trabajo de su equipo en estos 30 días de pretemporada. A su vez, confirmó que la lista de concentrados para la gira “ya está decidida”. Según el DT, faltan detalles mínimos para ver cómo están físicamente algunos jugadores, pero será una delegación que rondará los 28 o 29 “viajeros”.