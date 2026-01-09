Intensidad, táctica y un show de tiros libres: así fue la penúltima práctica de Atlético Tucumán antes de viajar a Uruguay

La pretemporada de Atlético Tucumán no da respiro y parece haber alcanzado su punto de máxima intensidad. El plantel completó su penúltimo entrenamiento antes de la gran prueba de fuego de este movido verano “Decano”: la Serie Río de la Plata. Claro, antes de medirse frente a Cerro Largo y Progreso, este lunes y jueves respectivamente, Hugo Colace y su cuerpo técnico saben que es momento de acelerar la puesta a punto y ajustar los últimos detalles previos al regreso del equipo a las canchas.
Es por eso que el grupo volvió a entrenarse hoy por la mañana, ante la atenta mirada de la prensa. Los trabajos iniciaron pasadas las 8 y contaron con la participación de los seis refuerzos confirmados hasta el momento: Leonel Di Plácido, Martín Benítez, Luis Ingolotti, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham y Manuel Brondo. Todos estuvieron presentes en una práctica que tuvo como objetivo inicial bajar las cargas tras el amistoso informal ante la Reserva del día anterior que, según trascendió, terminó con goleada del equipo de Primera.
Romper líneas, pisar el área y definir
El primer ejercicio ubicó a los futbolistas en tres cuartos de cancha. Se colocó una fila de siluetas simulando la línea defensiva rival; allí, los jugadores debían realizar pases rápidos delante de los obstáculos y finalizar con una habilitación entre líneas para la llegada de un volante, que rompía a espaldas de la defensa para definir con el arco vacío. El trabajo apuntaba a acostumbrar a los mediocampistas a pisar el área y quebrar el bloque defensivo, terminando la jugada ellos mismos. Una cualidad vital para los interiores, especialmente si el DT se inclina por el 4-3-3.
Mientras tanto, el pelotón de arqueros se ejercitaba bajo las órdenes de Carlos Barrionuevo. Tomás Durso, Ingolotti, Patricio Albornoz y Enrique Maza fortalecían sus destrezas bajo los tres palos. Se percibió muy buena energía entre Durso e Ingolotti quienes, aunque compiten por el puesto, se mostraron distendidos, dándose consejos y disfrutando del ensayo, en lo que promete ser una disputa sana por la titularidad.
Alejados de los grupos principales, Di Plácido y Renzo Tesuri trotaban alrededor de la cancha, bajando cargas y terminando de recuperarse del desgaste del encuentro amistoso disputado la jornada previa.
Presión alta y fútbol reducido
A las 9 cambió la dinámica. Todos se ubicaron del otro lado del campo para hacer fútbol en espacios reducidos. Fue el momento más exigente: el trabajo consistía en acumular una determinada cantidad de toques (cinco, luego diez) para recién ahí filtrar un pase y definir, ahora ante un arco custodiado. Allí el DT se mostró especialmente enérgico, con la intensidad que lo caracteriza. Este tipo de ejercicios revelan que Colace pretende un Atlético que no dé respiro. Que toque rápido, presione, sea agresivo y se imponga físicamente. La búsqueda es clara; en Uruguay tendrá lugar para plasmarla.
Benítez, Ham y un show de tiros libres para ilusionar a los hinchas
Finalmente, tras varios ciclos cortos de mucha intensidad, la exigencia bajó cerca de las 9.30 y dio lugar a un cierre mucho más relajado. Prácticamente todo el plantel se dispuso a practicar remates de media distancia. Los jugadores reían, se desafiaban y se arengaban. En uno de los arcos se creó un clima especial: Benítez fue el pionero. Tomó una pelota, llamó a Maza y empezó a ejecutar tiros libres. Pateó una, dos, tres veces y demostró que su calidad está intacta, postulándose como dueño de la pelota parada en un “Decano” al que hace tiempo no le sonríe un gol de falta directa. Con los minutos se sumaron candidatos: el flamante refuerzo Ham y el zurdo Lautaro Godoy desafiaron al ex Independiente. Ambos estuvieron finos, pero fue Ham quien tal vez más se lució con su pegada.
La conformidad del DT y la lista de viajeros
Finalizado el entrenamiento, el grupo se mostró totalmente distendido, entendiendo que una etapa dura de la pretemporada llegaba a su fin. Colace se acercó a cada uno de los jugadores, que ya estaban estirando o descansando sobre el césped. El DT les dedicó tiempo y charlas, comprendiendo que el liderazgo también se construye con esos gestos. En un plantel renovado y donde los referentes vienen de un año convulsionado, el entrenador sabe que será clave la cohesión del grupo para cumplir los objetivos. Tras hablar con la prensa, entre risas, los protagonistas fueron a los vestuarios.
“Veo al equipo muy bien, estoy muy contento. Todo lo que les pido lo metabolizan en la cancha y eso es muy bueno para el club. En lo físico están muy bien, pero en lo anímico están aún mejor. Están contentos con la idea, con lo que se viene y muy ilusionados”, contó el entrenador a la salida del complejo “Ojo de Agua”, relajado, pero visiblemente conforme por el trabajo de su equipo en estos 30 días de pretemporada. A su vez, confirmó que la lista de concentrados para la gira “ya está decidida”. Según el DT, faltan detalles mínimos para ver cómo están físicamente algunos jugadores, pero será una delegación que rondará los 28 o 29 “viajeros”.
Así, una etapa clave en Atlético llega a su desenlace. Colace celebra el armado rápido del plantel y sólo espera un central zurdo para completar la columna vertebral. Mañana, el equipo volverá a entrenarse por la mañana y a partir de las 18 viajará a Buenos Aires. Tras pasar la noche en Capital, se trasladará vía fluvial a Montevideo, ciudad donde disputará el primer amistoso formal del año.