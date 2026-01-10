Secciones
SociedadEstilo de vida

El truco definitivo para eliminar el olor a humedad del baño: solo necesitás tres ingredientes

La clave está en los ingredientes que tenemos en casa para preparar una pasta desincrustante capaz de terminar con los malos olores, posibles bacterias y hongos.

Con pocos ingredientes podés eliminar el mal olor del baño Con pocos ingredientes podés eliminar el mal olor del baño Foto: Imagen Ilustrativa/Freepik
Hace 1 Hs

Entrar al baño y sentir ese olor a "encierro" o humedad es una de las sensaciones más frustrantes del hogar. Generalmente, este aroma no es un misterio, sino la señal de alerta de que el vapor se acumuló más de la cuenta. Cuando el agua no se evapora rápido, aparecen los verdaderos responsables del problema: el moho y las bacterias que se instalan en las juntas y rincones. Pero una solución sencilla puede ayudarnos.

No tires la cáscara de cebolla: el truco para transformarla en una sal gourmet

No tires la cáscara de cebolla: el truco para transformarla en una sal gourmet

Combatir este problema no requiere necesariamente de químicos agresivos ni gastos excesivos. La clave está en una mezcla casera, sencilla y muy potente que ataca la suciedad de raíz. Al combinar elementos que todos tenemos en la alacena o el botiquín, se logra una pasta limpiadora que se adhiere a las superficies más difíciles para devolverle la frescura al ambiente.

Por qué aparece el mal olor

El vapor de la ducha se cuela en los lugares menos pensados, desde los bordes de la mampara hasta la parte trasera del inodoro. Según explican los especialistas en limpieza profunda, el aire estancado es el mejor aliado de los hongos. "Cuando el moho se repite en la ducha o el baño, la clave no es solo limpiar: es aumentar la ventilación y mantener una rutina de limpieza más frecuente para que no regrese", indican los expertos consultados por La Razón.

Para ganarle la batalla a la humedad, la estrategia consiste en fabricar una pasta desincrustante. Solo vas a necesitar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, 50 ml de detergente lavavajillas y 125 ml de agua oxigenada. Esta combinación es infalible: el bicarbonato neutraliza olores, el detergente arrastra la grasa y el agua oxigenada oxida las manchas orgánicas típicas de las zonas húmedas.

Paso a paso para un baño impecable

Preparar este remedio es sumamente simple. Primero, mezclá los tres ingredientes en un recipiente hasta lograr una consistencia homogénea. Luego, aplicá la pasta directamente sobre las zonas críticas, como las juntas de los azulejos, esquinas de la ducha o perfiles de la mampara. Es fundamental dejar que la mezcla actúe durante al menos 30 minutos para que penetre bien en las superficies porosas.

Una vez pasado ese tiempo, frotá con un cepillo (uno de dientes viejo es ideal para las juntas) y enjuagá con abundante agua caliente. El toque final, y quizás el más importante, es secar la zona con un paño seco o asegurar una ventilación cruzada. Recordá que la humedad residual es la que invita al moho a volver, por lo que un ambiente seco es tu mejor garantía de limpieza.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Truco casero: cómo usar bicarbonato de sodio y banana para pulir superficies en casa

Truco casero: cómo usar bicarbonato de sodio y banana para pulir superficies en casa

Receta clásica de los churros playeros: así podés acompañar el mate este verano

Receta clásica de los churros playeros: así podés acompañar el mate este verano

No tires la cáscara de cebolla: el truco para transformarla en una sal gourmet

No tires la cáscara de cebolla: el truco para transformarla en una sal gourmet

Vacaciones 2026: tres destinos ideales para descansar y gastar poco en Argentina

Vacaciones 2026: tres destinos ideales para descansar y gastar poco en Argentina

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: Busco mi plato de comida
5

Un ex Gran Hermano trabaja como delivery: "Busco mi plato de comida"

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

“Paty” de “El Chavo del 8” contó por qué se fue del programa y habló de Florinda Meza

“Paty” de “El Chavo del 8” contó por qué se fue del programa y habló de Florinda Meza

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Comentarios