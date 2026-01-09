No tires la cáscara de cebolla: el truco para transformarla en una sal gourmet

Muchas veces, en el apuro de preparar el almuerzo o la cena, lo primero que hacemos es desechar las capas exteriores de las verduras. Sin embargo, lo que solemos considerar "basura" es, en realidad, un tesoro de sabor y nutrientes que puede cambiar por completo tus recetas. La cáscara de cebolla, lejos de ser un desperdicio, es un ingrediente versátil que podés convertir en una exquisita sal saborizada.