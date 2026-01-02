"El tiempo de las moscas" en Netflix: de qué se trata la serie protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro, Netflix estrenó "El tiempo de las moscas", una serie que traslada al formato audiovisual el universo narrativo de una de las autoras más leídas de la literatura argentina contemporánea. Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, la ficción se apoya en personajes femeninos complejos y en una trama que cruza lo íntimo con lo social.