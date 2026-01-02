Secciones
"El tiempo de las moscas" en Netflix: de qué se trata la serie protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson

La nuevo producción tiene seis capítulos y está basada en dos novelas de Claudia Piñeiro.

Nancy Dupláa y Carla Peterson protagonizan "El tiempo de las moscas"
Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro, Netflix estrenó "El tiempo de las moscas", una serie que traslada al formato audiovisual el universo narrativo de una de las autoras más leídas de la literatura argentina contemporánea. Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, la ficción se apoya en personajes femeninos complejos y en una trama que cruza lo íntimo con lo social.

Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año

Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año

Con apenas seis episodios, la serie se mueve entre distintos géneros (el drama al policial, con pinceladas de humor y tensión) y construye un relato que, en muchos pasajes, genera en el espectador una reacción opuesta a la que parece proponer en un primer nivel. Esa ambigüedad narrativa y emocional se convierte en uno de los rasgos más singulares de la producción.

El tiempo de las moscas: de qué trata la serie basada en los libros de Claudia Piñeiro

"El tiempo de las moscas" sigue a Inés y La Manca, dos mujeres que, tras haber pasado por la cárcel, buscan reconstruir una vida al margen del delito fumigando casas. La calma aparente se quiebra cuando aceptan un encargo que promete ser sencillo, pero que termina activando el motor de la historia.

A partir de esa elección, las protagonistas advierten que algo no cierra y el relato se transforma en un policial de supervivencia. Obligadas a leer las señales, desconfiar de todos y moverse con cautela, se convierten en investigadoras atrapadas en su propia trampa. No hay heroísmos ni brillo: hay errores, intuición y una alianza nacida de la urgencia.

La historia también profundiza en los motivos que llevaron a Inés a la cárcel. Su vida se quebró tras descubrir una infidelidad y perder el control frente al engaño. Ya con libertad condicional, encuentra en La Manca un apoyo clave. La amistad entre ambas se vuelve el corazón de la serie, puesta a prueba por el miedo a perderlo todo.

Dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, "El tiempo de las moscas" propone un drama criminal con tensión constante y momentos de humor seco. Con solo seis episodios, la producción apuesta a un ritmo ágil y personajes complejos. La serie ya se encuentra disponible en Netflix a partir del 1° de enero.

