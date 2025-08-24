Diversión, conocimiento y un gran premio: Carlos Paz se prepara para recibir a los campeones de “Enseñame Tucumán”

En esta nueva etapa del concurso “Enseñame Tucumán”, organizado por el Ministerio de Educación y LA GACETA, los chicos estudiarán aun más porque no sólo tendrán que repasar los contenidos de los libros de Cultura y Población trabajados en fases anteriores, sino que incorporarán otros ejes de estudio. “Ahora se suma la división política, el relieve, el clima y la demografía de la provincia. También habrá preguntas sobre pueblos originarios, patrimonio cultural y la historia de San Miguel de Tucumán. Por otra parte los finalistas deberán demostrar su conocimiento en temáticas como la Batalla de Tucumán y el Congreso de 1816. Pero no sólo eso; también incluiremos instancias lúdicas para responder sobre economía, producción, procesos históricos recientes, fiestas, tradiciones y figuras destacadas de la cultura tucumana”, explicaron en el Departamento de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación.