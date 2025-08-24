Secciones
Diversión, conocimiento y un gran premio: Carlos Paz se prepara para recibir a los campeones de “Enseñame Tucumán”

El certamen organizado por el Ministerio de Educación y LA GACETA tendrá su definición en septiembre, con transmisión en vivo y desafíos que pondrán a prueba el conocimiento y la creatividad de los finalistas.

PREPARÁNDOSE. Las pruebas se vuelven más completas e intensas. El concurso continúa el viernes 5. la gaceta / fotos de analía jaramillo PREPARÁNDOSE. Las pruebas se vuelven más completas e intensas. El concurso continúa el viernes 5. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Hace 2 Hs

El equipo de LA GACETA Play ajusta los últimos detalles de la transmisión en vivo para la etapa final de “Enseñame Tucumán”, un certamen destinado a estudiantes de secundaria que ya atravesaron las fases escolar e interescolar y que ahora se preparan para la definición provincial, los viernes 5, 12, 19 y 26 de septiembre.

Después de meses de mucha preparación y estudio, llegó el momento de demostrar quiénes son las parejas que más conocen sobre la historia, la cultura y la población de Tucumán. Los ganadores se llevarán el premio mayor, un viaje all inclusive a Villa Carlos Paz, Córdoba.

La pareja ganadora no sólo deberá responder bien las preguntas sino que tendrá que superar las exigencias de juegos desafiantes y el nerviosismo de una transmisión en directo en el set televisivo de LA GACETA.

Lo que se suma

En esta nueva etapa del concurso “Enseñame Tucumán”, organizado por el Ministerio de Educación y LA GACETA, los chicos estudiarán aun más porque no sólo tendrán que repasar los contenidos de los libros de Cultura y Población trabajados en fases anteriores, sino que incorporarán otros ejes de estudio. “Ahora se suma la división política, el relieve, el clima y la demografía de la provincia. También habrá preguntas sobre pueblos originarios, patrimonio cultural y la historia de San Miguel de Tucumán. Por otra parte los finalistas deberán demostrar su conocimiento en temáticas como la Batalla de Tucumán y el Congreso de 1816. Pero no sólo eso; también incluiremos instancias lúdicas para responder sobre economía, producción, procesos históricos recientes, fiestas, tradiciones y figuras destacadas de la cultura tucumana”, explicaron en el Departamento de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación.

Rumbo al viaje soñado

La empresa Siwar Travel será la encargada de llevar a los ganadores y sus compañeros a un viaje que promete diversión, descanso y una experiencia inolvidable.

Los estudiantes serán recibidos en el hotel Intersierras en Villa Carlos Paz, donde podrán compartir entre amigos viajes en barco en el lago San Roque, “funny day” y una cena de velas. Habrá además salidas recreativas, excursiones por la villa turística y fiestas temáticas dentro y fuera del hotel.

El hotel, ubicado a cuatro cuadras de la peatonal, cuenta con habitaciones con vista panorámica, desayuno buffet, salas de juego, piscina y un café/bar en un entorno natural privilegiado.

“Será una experiencia única. Carlos Paz se ha convertido en los últimos años en el destino ideal para viaje de amigos o fin de curso” dijo Piero Bordalo, gerente de Siwar Travel, empresa con más de diez años de servicio.

“Nuestro equipo está preparado para recibirlos y garantizar una estadía soñada; será la mejor manera de cerrar estos meses de estudio”, agregó.

El hotel Intersierras recibe todo el año grupos de alumnos, por lo cual es garantía de disfrute. “Uno de los puntos fuertes de nuestro servicio es la gastronomía con servicio buffet, por lo cual los estudiantes pueden comer rico y abundante”, añadió Bordalo. El empresario trabaja en el turismo estudiantil hace casi 30 años y sumarse a “Enseñame Tucumán” es la oportunidad de retribuir a muchos alumnos y sus familias la confianza que prestaron a la agencia. “Nuestro desafío es que ellos vuelvan felices y que en este concurso aprendan sobre nuestra historia pero sobre todo sea un momento para afianzar vínculos entre sus pares”, concluyó.

Protagonistas

• Circuito 1: Burruyacu, Cruz Alta, Leales

Categoría I (4° Año)

Grupo ganador: “Colegio San Isidro Labrador”

Valentín Fernández Lizárraga

Thiago Leandro Romero

Categoría II (5° Año)

Grupo Ganador: “Instituto Privada Rivadavia F-79”

Gabriel Ángel Gómez

Ana Luz Morhill

Categoría III (6° Año)

Grupo Ganador: “Instituto Privado Santa Inés”

Blanca del Carmen Toranzo

Rocío Candelaria Vildoza

• Circuito 2: Capital

Categoría I (4° Año)

Grupo Ganador: “Instituto Vocacional San José”

José Jeremías Prado

Serena Suárez

Categoría II (5° Año)

Grupo Ganador: “Instituto Jim”

Sophía Nanni Martínez

María Celina Bravo

Categoría III (6° Año)

Grupo ganador: “Escuela de comercio n°1 Gral. Manuel Belgrano”

Máximo Augusto Herrera Robles

Facundo Baltazar Rojas

• Circuito 3: Lules, Tafí Viejo, Trancas y Yerba Buena

Categoría I (4° Año)

Grupo ganador: “Escuela Municipal Petrona JC. De Adami”

Zoe Fernández

Micaela Córdoba

Categoría II (5° Año)

Grupo ganador: “Colegio San Fernando”

Agostina González

Horacio Conesa

Categoría III (6° Año)

Grupo ganador: “Escuela media de La Reducción”

Agustín Herrera  

Joaquín Carrizo

• Circuito 4: Famaillá, Monteros, Simoca, Tafí del Valle

Categoría I (4° Año)

Grupo Ganador: “Secundaria de Yonopongo”

Abigail Galarza Ganim Bahiana

María Lucía Córdoba

Categoría II (5° Año)

Grupo ganador: “Normal Superior Tte. Julio A. Roca”

Miguel Lautaro

Javier Francisco Yankez

Categoría III (6° Año)

Grupo Ganador: “Escuela Técnica N°1 de Monteros”

Valentín Castillo

Ana Paula Díaz

• Circuito 5: Chiquigasta, Graneros, Juan Bautista Alberdi, La Cocha y Río Chico

Categoría I (4° Año)

Grupo Ganador: “Secundaria Primera Junta”

Guadalupe Singh

Iris Pacheco

Categoría II (5° Año)

Grupo Ganador: “Instituto Nuestra Señora de la Consolación”

Nicole Suárez Mangone

Julieta Estofán

Categoría III (6° Año)

Grupo Ganador: “Escuela Secundaria de Graneros”

Ana Gabriel Medina

Dilan Cathrield Campo Zurita

