“Paty” de “El Chavo del 8” contó por qué se fue del programa y habló de Florinda Meza

“Fue una oportunidad muy bonita, un personaje hermoso. Como es Roberto, un gran escritor, un gran observador. Él ve a una persona y dice: ‘por aquí me cabe emocionalmente, en sus vibras’”, dijo sobre la creatividad del director y actor. Los capítulos en los que participó marcaron un antes y un después para Bouchot, que sigue recibiendo el cariño de los fanáticos que la reconocen en toda Latinoamérica. “Qué bonito que, cuando haces algo, lo dejes en el corazón de alguien”, reflexionó.