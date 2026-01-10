“Paty” de “El Chavo del 8” contó por qué se fue del programa y habló de Florinda Meza

Los secretos tras las grabaciones de “El Chavo del 8” continúan saliendo a la luz. Es que las filmaciones, que se extendieron por nueve años, estuvieron atravesadas no solo por amoríos, sino también por conflictos. En este sentido, durante años se especuló con la breve aparición de un personaje, Paty, y se habló de una supuesta salida motivada por los celos de Florinda Meza.
Hace apenas unos días, un coleccionista de la serie recuperó material pocas veces visto. Se trata de un episodio que se habría grabado en 1980 y que se habría emitido entre dos y tres años después en la televisión mexicana. La singularidad del episodio le valió una rápida viralización, porque se trata de uno de los pocos capítulos en los que los personajes aparecen fuera de la vecindad.
En este marco, el programa “Ventaneando”, de TV Azteca, estuvo en diálogo con Rosita Bouchot, la actriz que interpretó a Paty.
“Paty” habló de su abrupta salida de “El Chavo del 8”
Rosita Bouchot aún guarda un rostro impecable si se compara con las dulces facciones de la tierna Paty. La actriz comentó qué sensaciones le dejó el programa, qué ganó con ello y cuál fue el objeto que se guardó y que aún conserva. Además, hizo una aclaración porque terminó por dilucidar cuál fue el verdadero motivo de su salida del programa, en el que tuvo una aparición de solo dos capítulos.
La decisión de cortar las apariciones de Bouchot no habría tenido ninguna influencia de Florinda Meza, según Bouchot. “Eso lo decidió Roberto, no sé”, dijo en referencia a Roberto Gómez Bolaños, autor de la serie. Además, contó que durante la época en que ella trabajó para él, el director y guionista no habría recibido influencia alguna de los demás compañeros del reparto.
Las grabaciones de las que formó parte, según contó Bouchot, se hicieron en torno a 1975, momento en que Bolaños no había iniciado su vínculo con Meza. “En ese tiempo no andaba con Florinda como para que ella hubiera dicho: ‘No, quítala’. Pero me hubiera encantado seguir. El destino así lo quiso”, recordó la intérprete.
“Fue una oportunidad muy bonita, un personaje hermoso. Como es Roberto, un gran escritor, un gran observador. Él ve a una persona y dice: ‘por aquí me cabe emocionalmente, en sus vibras’”, dijo sobre la creatividad del director y actor. Los capítulos en los que participó marcaron un antes y un después para Bouchot, que sigue recibiendo el cariño de los fanáticos que la reconocen en toda Latinoamérica. “Qué bonito que, cuando haces algo, lo dejes en el corazón de alguien”, reflexionó.