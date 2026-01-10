Secciones
EspectáculosFamosos

“Paty” de “El Chavo del 8” contó por qué se fue del programa y habló de Florinda Meza

A raíz de la viralización de un episodio perdido, la intérprete de la recordada "Paty" revela detalles de su trabajo con Roberto Gómez Bolaños y el motivo por el cual solo participó en dos capítulos.

Durante años circularon rumores sobre las pretensiones de Florinda Meza de ser la única mujer en la vida de Bolaños. Durante años circularon rumores sobre las pretensiones de Florinda Meza de ser la única mujer en la vida de Bolaños. Foto: El Chavo del 8 - Familia Gómez Bolaños-Meza
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Los secretos tras las grabaciones de “El Chavo del 8” continúan saliendo a la luz. Es que las filmaciones, que se extendieron por nueve años, estuvieron atravesadas no solo por amoríos, sino también por conflictos. En este sentido, durante años se especuló con la breve aparición de un personaje, Paty, y se habló de una supuesta salida motivada por los celos de Florinda Meza.

Florinda Meza habló con Moria Casán y reveló el secreto de cómo inició su romance con Chespirito

Florinda Meza habló con Moria Casán y reveló el secreto de cómo inició su romance con Chespirito

Hace apenas unos días, un coleccionista de la serie recuperó material pocas veces visto. Se trata de un episodio que se habría grabado en 1980 y que se habría emitido entre dos y tres años después en la televisión mexicana. La singularidad del episodio le valió una rápida viralización, porque se trata de uno de los pocos capítulos en los que los personajes aparecen fuera de la vecindad.

En este marco, el programa “Ventaneando”, de TV Azteca, estuvo en diálogo con Rosita Bouchot, la actriz que interpretó a Paty.

“Paty” habló de su abrupta salida de “El Chavo del 8”

Rosita Bouchot aún guarda un rostro impecable si se compara con las dulces facciones de la tierna Paty. La actriz comentó qué sensaciones le dejó el programa, qué ganó con ello y cuál fue el objeto que se guardó y que aún conserva. Además, hizo una aclaración porque terminó por dilucidar cuál fue el verdadero motivo de su salida del programa, en el que tuvo una aparición de solo dos capítulos.

La decisión de cortar las apariciones de Bouchot no habría tenido ninguna influencia de Florinda Meza, según Bouchot. “Eso lo decidió Roberto, no sé”, dijo en referencia a Roberto Gómez Bolaños, autor de la serie. Además, contó que durante la época en que ella trabajó para él, el director y guionista no habría recibido influencia alguna de los demás compañeros del reparto.

Las grabaciones de las que formó parte, según contó Bouchot, se hicieron en torno a 1975, momento en que Bolaños no había iniciado su vínculo con Meza. “En ese tiempo no andaba con Florinda como para que ella hubiera dicho: ‘No, quítala’. Pero me hubiera encantado seguir. El destino así lo quiso”, recordó la intérprete.

“Fue una oportunidad muy bonita, un personaje hermoso. Como es Roberto, un gran escritor, un gran observador. Él ve a una persona y dice: ‘por aquí me cabe emocionalmente, en sus vibras’”, dijo sobre la creatividad del director y actor. Los capítulos en los que participó marcaron un antes y un después para Bouchot, que sigue recibiendo el cariño de los fanáticos que la reconocen en toda Latinoamérica. “Qué bonito que, cuando haces algo, lo dejes en el corazón de alguien”, reflexionó.

Temas MéxicoRoberto Gómez Bolaños
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
5

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán
6

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Más Noticias
Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Comentarios